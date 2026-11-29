"Pogrešal bom moj motocikel, čeprav ga bom še vedno lahko uporabljal. A tega ne bom izkusil nikoli več," so se glasile prve besede na sveže "upokojenega" Marca Marqueza. Poln emocij je takoj po prečkanju ciljne črte spregovoril pred morjem v rdeče odetih navijačev, ki so z enako mero čustev pospremili labodji spev svojega heroja.
"Neizmerno sem užival, pod čelado sem se nenehno smejal. Mislil sem, da mi bo uspelo zmagati, a na koncu je bil Fernandez prehiter. MotoGP bo del mojega življenja za vedno. Hvala, ker ste me sprejeli. Dal sem vam vse, vi pa ste mi v enaki meri vrnili," pa je povedal v protokolarni izjavi za organizatorje dirke.
"Neverjetno je zmagati na zadnji dirki Marca. Tega si ne bi mogel predstavljati v najlepših sanjah. Gre za najboljšega dirkača v zgodovini. Pritiskal je 25 krogov, a na koncu mi je uspelo zmagati. Še zadnja zmaga v tisočkubičnem razredu," pa je po slavju, v katerem je igral stransko vlogo, povedal Raul Fernandez.
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