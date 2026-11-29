"Pogrešal bom moj motocikel, čeprav ga bom še vedno lahko uporabljal. A tega ne bom izkusil nikoli več," so se glasile prve besede na sveže "upokojenega" Marca Marqueza. Poln emocij je takoj po prečkanju ciljne črte spregovoril pred morjem v rdeče odetih navijačev, ki so z enako mero čustev pospremili labodji spev svojega heroja.

"Neizmerno sem užival, pod čelado sem se nenehno smejal. Mislil sem, da mi bo uspelo zmagati, a na koncu je bil Fernandez prehiter. MotoGP bo del mojega življenja za vedno. Hvala, ker ste me sprejeli. Dal sem vam vse, vi pa ste mi v enaki meri vrnili," pa je povedal v protokolarni izjavi za organizatorje dirke.