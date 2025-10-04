Quartararo ne najde poti iz krize: 'Nič se nisem naučil'

"Trenutno se nisem naučil ničesar in ni bilo nič pozitivnega," je svoj sobotni nastop v Indoneziji povzel Fabio Quartararo.

Pojasnil je, da je bil že start sprint dirke precej čuden. "Kot da mi je zdrsnila sklopka, nato pa še dotik z Bastianinijem, tako da sem bil povsem zadnji. Poskušal sem se prebiti naprej, najti svoj ritem, a ves konec tedna sem se na motorju počutil zelo slabo, nisem mogel voziti tako, kot znam. To je precej nenavadno."

Ko so ga vprašali, ali se je vsaj malce izboljšal v primerjavi s petkom, je odkimal: "Zame je isto kot v petek. Nisem uspel izboljšati občutkov, pa tudi z vsemi pnevmatikami, spredaj in zadaj, se ne počutim udobno. Motor je s temi gumami zelo nepredvidljiv, zato poskušam razumeti, kako bi ga lahko spravil v pravo delovanje, a je precej zapleteno."