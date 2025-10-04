Quartararo ne najde poti iz krize: 'Nič se nisem naučil'

"Trenutno se nisem naučil ničesar in ni bilo nič pozitivnega," je svoj sobotni nastop v Indoneziji povzel Fabio Quartararo.
Pojasnil je, da je bil že start sprint dirke precej čuden. "Kot da mi je zdrsnila sklopka, nato pa še dotik z Bastianinijem, tako da sem bil povsem zadnji. Poskušal sem se prebiti naprej, najti svoj ritem, a ves konec tedna sem se na motorju počutil zelo slabo, nisem mogel voziti tako, kot znam. To je precej nenavadno."
Ko so ga vprašali, ali se je vsaj malce izboljšal v primerjavi s petkom, je odkimal: "Zame je isto kot v petek. Nisem uspel izboljšati občutkov, pa tudi z vsemi pnevmatikami, spredaj in zadaj, se ne počutim udobno. Motor je s temi gumami zelo nepredvidljiv, zato poskušam razumeti, kako bi ga lahko spravil v pravo delovanje, a je precej zapleteno."
Fabio Quartararo je trenutno osmi v skupnem seštevku sezone, pri čemer je le enkrat stal na stopničkah.
Zaradi težav, ki jih ima v Mandaliki, Quartararo meni, da pri izbiri zadnje pnevmatike za nedeljsko dirko praktično nima izbire. Pojasnil je, da srednje trde zadnje pnevmatike zagotovo ne bo uporabil. "Nemogoče je ogreti to gumo, zato bom šel z mehko. Mislim, da je to edina izbira, če želim preizkusiti nekaj drugega, in upam, da bomo lahko odpeljali boljšo dirko."
Bezzecchi zaenkrat brez konkurence
Najbolj izstopajoč dirkač na indonezijskem vikendu je bil doslej Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki je bil najhitrejši že v petek, v soboto pa je svojo formo še dvignil. V kvalifikacijah je postavil nov rekord kroga in si zagotovil najboljši startni položaj, na sprint dirki pa se je po slabem začetku, ko je bil v prvem krogu šele osmi, prebil do zmage.
Quartararo je bil tudi zato še bolj zmeden: "Bezzecchi je postavil rekord kroga in je izjemno hiter. Kako se nagne v ovinke in s kakšno hitrostjo vozi, je kar težko razumeti. Pri nas pa je težava, da se z nobeno od pnevmatik nikoli nisem zares dobro počutil, zato je to zame najtežje razumeti."
