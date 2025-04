Oče Marca Simoncellija o nesreči Martina: Le nekaj centimetrov od tragedije

Martin je devet krogov pred koncem dirke zdrsnil na tla, pri tem pa ga je nesrečno zadel Fabio Di Giannantonio . Že takoj je bilo jasno, da je bil padec vse prej kot nedolžen, šele zdravniške preiskave v naslednjih dneh pa so pokazale dokončno razsežnost poškodb – enajst zlomov reber in pnevmotoraks oziroma predrtje popljučnice.

"Katar zapuščamo hvaležni, ne za to, kar se je zgodilo, temveč predvsem za to, kar se ni. Martin je po padcu skoraj nepoškodovan. Na srečo ga je Di Giannantonio zadel nekaj centimetrov stran od točke brez povratka. Le nekaj centimetrov, pa bi bila tragedija neizogibna," je resnost Martinove nesreče ocenil Italijan.

Špančev padec je za Simoncellija jasen znak, da so spremembe na področju pravil, ki zagotavljajo varnost dirkačev, nujno potrebne. Razmišlja tudi o smiselnosti posebnih robnikov, ki so jih najprej namestili na dirkališču v Misanu. "Mogoče so jim zeleno luč prižgali preveč brezglavo. Ustvarjeni so bili za zaščito dirkačev, toda vse prepogosto so vir vseh težav, tudi oni nosijo del krivde."