Oče sina postavil na laž: Da, Jorge se pogovarja z Ducatijem

Testni dirkač Yamahe Jorge Lorenzosi je očitno med divjanjem koronavirusa, ko je svet obstal, vnovič močno zaželel dirkanja. Ne samo kot testni dirkač, pač pa tudi kot aktivni udeleženec prvenstva. Čeprav je, kot smo pred dnevi pisali, zanikal pogovore z Ducatijem, kjer je denimo v letih 2017 in 2018 dirkal za rdeče, pa je zatrdil, da ga trenutno vrnitev v cirkus ne zanima. A že nekaj dni po njegovih trditvah se je javil oče Chichoin vse postavil na glavo. "Kjer je dim, je vedno tudi ogenj. Vem, da se Jorge pogovarja z vodilnimi iz garaže Ducatija, in vem, da so oboji naklonjeni ideji o povratku. A do realizacije je že daleč. Potrjujem pa, da je Jorge ogret in bi se vrnil na steze. Prepričan je namreč , da ima v sebi še vedno šampionsko žilico," je Chicho Lorenzo zatrdil v pogovoru za Corriere Dello Sport. Italijanski časnik je seveda zgodbo zagrabil in je ne misli izpustiti iz rok, dokler ne bo glede Lorenčeve vrnitve nič otipljivega.