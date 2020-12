Ocene za najboljših 5 dirkačev v razredu Moto2 in Moto3

Ocenili smo jih po lastni presoji, in sicer z ocenami od 1 do 10, enako kot smo pred časom že ocenili dirkače iz razreda MotoGP. Tudi tokratno ocenjevanje je prineslo tako nekaj soglasij kot nesoglasij in jasno s tem nekaj zanimivih debat, utemeljitev in nasprotovanj.

Ocenjevanje dirkačev je bilo naša glavna tema, zagotovo pa ne edina. Kljub mrtvemu obdobju med dvema dirkaškima sezonama pa novic ne manjka. Ravno nasprotno, na dirkaški sceni se veliko dogaja in jasno smo obdelali vsako temo zase. Največ duhov še vedno buri poškodba Marca Marqueza. Vsaj če verjamemo uradnemu sporočilu za javnost od moštva Repsol Honda, je Marquez po desetdnevnem bivanju že zapustil bolnišnico v Madridu in tako okrevanje, po že tretji operaciji poškodovane roke, nadaljuje doma. Španski mediji ob tem znova špekulirajo drugače. Po nekaterih podatkih naj bi bil Marquez vseeno še vedno (oziroma znova nazaj) v bolnišnici, ker se kost v roki ne celi tako, kot bi bilo želeno. Kot poročajo nekateri, naj bi prišlo do infekcije in obstaja resna verjetnost, da bo potrebna vsaj še četrta operacija.

Precej manj skrbi kot Španci, pa se zdi da imajo v italijanskem taboru. Valentino Rossi namreč brezskrbno uživa na smučarskem oddihu v Madonni di Campiglio, kjer si čas krajša z svojo izbranko Francesco in z znanim hobijem, deskanjem na snegu. Medtem ko Rossi uživa v zimski idili, njegovi fantje aktivno delajo. So prvi v letošnji sezoni, ki so v sklopu italijanskega TV-šova X factor že predstavili svoje moštvo, pokroviteljske barve in dirkače za sezono 2021. Tako smo prvič že lahko videli, kako bo obarvan MotoGP Ducati Rossijevega polbrata Luce Marinija, ki se naslednje leto seli v kraljevski razred.

Pa ne samo to. V Balanci poročamo o tem, da bi prvi test dirkačev razreda MotoGP za sezono 2021 lahko bil prestavljen iz malezijskega Sepanga na evropska tla, bodisi v španski Jerez ali portugalski Portimao. Pogovarjamo se tudi o tem, zakaj se s koledarja dirk za sezono 2021 očitno poslavlja med Slovenci tako zelo priljubljena dirka v Brnu. Ob tem pa razmišljamo tudi, katero dirkališče bi lahko zasedlo rezervni termin in zakaj. Pa tudi to še ni vse. Med našimi novicami sta se tokrat znašla tudi Jorge Lorenzo in Andrea Dovizioso, če vas zanima zakaj, pa si brž poglejte novo Balanco.