Španski motociklist je po izjemnem preobratu osvojil naslov svetovnega prvaka v sezoni 2026 in potrdil, da spada med največje športnike vseh časov. Deseti naslov v karieri je še toliko bolj poseben, ker se je zdelo, da je njegova sezona že zdavnaj izgubljena.

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102 točki zaostanka in položaj, iz katerega se je zdelo nemogoče vrniti

Začetek sezone ni bil takšen, kot si ga je želel. Težave, neprepričljivi rezultati in poškodbe so ga oddaljili od najboljših. Najhujši udarec je prišel na dirki v Le Mansu, kjer je po padcu utrpel zlom pete stopalnice na desnem stopalu. Zaradi poškodbe je moral izpustiti dirko v Barceloni, po vrnitvi v Mugellu pa še ni bil pravi Marc Marquez. Sedmo mesto ni bil rezultat, ki bi ga zadovoljil, njegov zaostanek v prvenstvu pa je narasel na neverjetnih 102 točki. V tistem trenutku je bilo težko verjeti, da se lahko še vključi v boj za naslov. Marsikdo ga je že odpisal, toda Španec je imel drugačne načrte.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Marc Marquez Profimedia

Slavje Marca Marqueza po osvojitvi osmega naslova v elitnem razredu. AP

Slavje Marca Marqueza po osvojitvi osmega naslova v elitnem razredu. AP

Slavje Marca Marqueza po osvojitvi osmega naslova v elitnem razredu. AP







Veliki povratek

Prelomnica je prišla na VN Madžarske. Z zmago na glavni dirki je Marquez pokazal, da se vrača v pravo formo. Sledil je izjemen niz rezultatov, ki je popolnoma spremenil razmerje moči v prvenstvu. Zmage so se vrstile, samozavest je rasla, tekmeci pa so začeli izgubljati prednost. Posebej odmeven je bil njegov nastop v Misanu, kjer se je po zmagi po točkah izenačil z Jorgejem Martinom in zaradi večjega števila zmag prevzel vodstvo v prvenstvu. Zaostanek 102 točk je bil izbrisan. Marquez je bil znova tam, kjer si ga je želel videti vsak njegov navijač.

Portugalska je prinesla zgodovinski trenutek

Na VN Portugalske je imel priložnost, da že v soboto potrdi naslov, vendar se je zgodil nov zaplet. V sprint dirki je ob deževnih razmerah padel in moral odločitev prestaviti na nedeljo. Prednost pred Martinom je kljub temu ostala velika. V nedeljo je tako sledila nova priložnost, ki jo je Marquez izkoristil in dokončno potrdil naslov svetovnega prvaka. "Vesel sem, vse skupaj je skoraj kot v sanjah, trpel sem, vesel sem, da so navijači verjeli vame bolj kot jaz sam, in ta naslov je za vse navijače", je po dirki dejal novi svetovni prvak.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Marc Marquez in Giacomo Agostini Profimedia

Slavje Marca Marqueza po osvojitvi osmega naslova v elitnem razredu. AP

Slavje Marca Marqueza po osvojitvi osmega naslova v elitnem razredu. AP

Marc Marquez Profimedia







Deseti naslov in mesto med največjimi

Z novim naslovom je Marquez prišel do desetega naslova svetovnega prvaka v vseh razredih in s tem prehitel legendarnega Italijana Valentina Rossija. Osmič je postal prvak v kraljevskem razredu MotoGP, s čimer se je še bolj približal največjim legendam motociklizma. Deset naslovov, številne zmage in kariera, polna nepozabnih trenutkov. Toda prav letošnja sezona bo morda ena tistih, na katero bo najbolj ponosen.