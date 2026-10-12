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MotoGP

Od gladiatorjev do cirkusantov

Ljubljana, 12. 10. 2026 13.46 pred 1 uro 5 min branja 3

Avtor:
David Stropnik
MotoGP - seznam fotografij

Življenje dirkačev MotoGP je od nekdaj na meji, s hitrostmi preko 360 km/h in poškodbami, ki so skoraj vsako sezono neizogibne. A v zadnjem času smo priča preobremenjevanju, proti kateremu se zdi upiranje nesmiselno.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: 24ur.com

Nenehno naraščanje števila dirkaških koncev tedna, podvojitev dirk s sprinti, vpeljevanje neprimernih, a finančno ugodnih dirkališč ter vse več promocijskih aktivnosti je realnost, ki jo spremljamo že nekaj let. A med zadnjima dirkaškima koncema tedna se je zgodilo še več. Na toliko v dirkaškem smislu, saj na vrhu prvenstva razlika med vodilnima ostaja dve točki, a dirkači so za prihodnje leto v že tako poln urnik dobil nov dirkaški dogodek – sprinterske kvalifikacije. Že takoj pa kazni za neposlušnost oziroma neudeležbo na promocijskih aktivnostih. To je seveda dobro za gledalce, za šov in posledično večjo gledanost, večji dobiček in torej tudi plače dirkačev, ampak...

VN Indonezije
VN Indonezije
FOTO: 24ur.com

Pred japonsko dirko se je zgodilo nekaj, česar še nismo videli. Marc Marquez je na promocijsko karting dirko poslal svojega dvojnika (najverjetnje prijatelja in osebnega asistenta Jose Luisa Martineza) in med dolgim predstartnim postopkom, napolnjenim s šovi in "postrojenji", z delanjem sklec jasno povedal, kaj si misli o cirkusanstvu oziroma ohlajanju teles pred starom: "Kot dirkač sem prvi, ki si želim rast MotoGP-ja, a so še drugi načini kot pa vse večje zahtev do nas. Dirkači skrbimo za šov na stezi, ne zunaj nje."

Karting dirka pred VN Japonske
Karting dirka pred VN Japonske
FOTO: 24ur.com

A želje ameriških lastnikov po dobičku so malce drugačne in onkraj steze. Usmerjajo se predvsem na nove navijače, ki jih dirkanje (še) ne zanima. Tako se ne ukvarjajo z nekaterimi pravili, ki so se minuli konec tedna, predvsem kar se tiče omejitve najnižjega tlaka, ponovno izkazala za – milo rečeno ne najboljša. Jorge Martin je v soboto moral zaradi prenizkega tlaka v prednji gumi prepustiti sprintersko zmago Marquezu, kar je seveda napaka njegove ekipe, ampak... Ja, pravilo je za vse enako, a če citiramo Pedra Acosto zagotovo ne najboljše za dirkanje in dirkaški šov. Pedro, ki je moral zaradi težave s prenizkim tlakom (ki omogoča hitrejše dirkanje, a pomeni nevarnost za snetje gume), večkrat prepustiti mesto Marcu za seboj, je bil zelo konkreten: "Dirkači izgledamo kot opice." A ker je v imenu varnosti, se pravilu ne oporeka... Predvsem pa z novim opremljevalcem gum v prihodnji sezoni ta težava lahko izgine.

Izjava Marca Marqueza
Izjava Marca Marqueza
FOTO: 24ur.com

Nikakor pa ni izginila ali bila pozabljena Marcova odstotnost na karting dirki in posledice prihajajo. "To, da sem izpustil promocijsko zabavno dirko s karti, je sebična, a potrebna odločitev. Moram postaviti prioritete. Bil sem kregan za to, kar sem toril, a tako pač je. Zdaj moram biti sebičen in dati vse od sebe tam, kjer šteje, in to je na dirkah. Razumem šov, a borim se za naslov svetovnega motociklističnega prvaka in ne za zabavo s karti," je pojasnil Marc, ki po zadnji poškodbi roke ne more več priti v nekdanjo formo in zato varčuje z energijo ter zmanjšuje vsakršna tveganja. Zdi se, da res ne gre le za zvezdniško obnašanje, sploh če pogledamo, da je Marc zaradi zmanjševanja tveganja in varčevanja z močjo vseh svojih šest zmag dosegel z manj kot dve sekundno prednostjo, čeprav je na nekaterih bilo jasno, da bi zmogel hitrejši dirkaški ritem.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: 24ur.com

Vodstvo MotoGP , ki gleda "širšo sliko," seveda do njegovega stališča ni pokazala razumevanja, čeprav ga je zelo konkretno podprl tudi Pedro Acosta. Res pa dirkači, ki se ne borijo za zmago ali prvenstvo, seveda z veseljem sprejmejo nove oblike zabav in možnsoti pojavljanja pred kamerami. Preostale pa zaradi neubogljivosti oziroma neudeležbe na promocijskih aktivnostih od včerajšnje dirke naprej čaka kazen 5000 evrov. Za dirkaške milijonarje zanemarljiv znesek in v športni zgodovini smo videli, da je marsikdo plačeval večje kazni za to, da je ostal zvest svojim načelom ali načrtom. A lastniki MotoGP opozarjajo, da se lahko znesek dvigne, predvsem pa se omenja tudi možnost športnih kazni!

Valentino Rossi
Valentino Rossi
FOTO: 24ur.com

Marcovi navijači so prepričani, da je to zarota, v kateri ameriškega Liberty Media skuša otežiti Marcu pot do naslova, kot so bili navijači Valentina Rossija prepričani, da je španska Dorna gledala skozi prste "svojim" dirkačem - še posebno Marcu. Vrača se vprašanje, ali je večji superzvezdnik športa ali šport sam, s katerim smo se srečevali že pri Valentinu. A čeprav sta oba s svojimi dejanji vplivala na prvenstvo, prepoznavnost in tudi pravila, je odgovor na dlani - Liberty Media prihodnje leto umika večini dirkačem najljubšo stezo na Phillip Islandu, že letos pa jih bo, kot kaže, prisilila dirkati na katarski stezi – na nestabilnem Bližnjem vzhodu.

Steza v Adelaidu
Steza v Adelaidu
FOTO: 24ur.com

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve stopnjo tveganje v Katarju označuje z oranžno barvo. Odsvetuje potovanja, svetuje veliko stopnjo previdnosti, ker "zaradi nadaljujočih se napetosti v regiji Bližnjega vzhoda ni mogoče izključiti možnosti terorističnih napadov." To potrjuje četrtkov napad Hutijev na letališče v Riadu. A dirka v Katarju bi naj po zadnjih informacijah čez slab mesec vendar izpeljali. Če iščemo razloge za to tveganje, je kot vedno potrebno slediti denarju. Zaslužek Libertyja je v drugem četrtletju zaradi odpovedi dirk F1 in MotoGP na Bližnjem vzhodu padel za 38%. In če so dirkači, ki tvegajo življenje na vsaki dirki in so zato tudi relativno dobro plačani, še pripravljeni tvegati, je nezadovoljstvo med mehaniki seveda bistveno večje.

Format tekmovanja
Format tekmovanja
FOTO: 24ur.com

In če govorimo o tveganju, je večina dirkačev prepričana, da nov format dirkaškega konca tedna za naslednje leto prinaša prav to. V petek bodo skrajšanemu treningu dodane sprinterske kvalifikacije (sobotne za glavno dirko pa spremenjene po vzoru F1). Marco Bezzecchi meni, da je dobro, da ene kvalifikacije ne vplivajo na obe dirki, Marc Marquez se ne strinja, a priznava, da na to nima vpliva, medtem ko je Pedro Acosta izpostavil, da je spreminjanje MotoGP po vzoru F1 napačno: "Mi ne sedimo v varnih kabinah avtomobilov, ampak pri napakah udarjamo ob tla s svojim telesom in vsaka dodatna dirkaška aktivnost pomeni povečanje možnosti za to."

Ampak s stališča lastnikov prav to prinaša več gledanosti in denarja. Tudi (sponzorskega) dirkačev. Mnenja o tem, kje je meja med tveganjem in zaslužkom, pa je seveda pri vsakem drugačna in zato objektivno nepostavljiva.

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KOMENTARJI3

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Kaktus - x
12. 10. 2026 14.34
Kilavi93 je zopet goljufal in jo odnesel brez posledic, Bezzecchi je zaradi bistveno manjše neumnosti moral izpustiti dirko, španski pokvarjeni!
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+0
1 1
Loptass
12. 10. 2026 14.48
Ja ko spečeš varnostnika ob progi, je to mizerna kršitev. So pa sedaj ugotovili, da je Martin na sprintu nepravilno štartal oz. je štartal prehitro, saj je motor pred ugasnjenimi lučmi premikal naprej. Seveda nekaznovan.
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0 0
rok1211
12. 10. 2026 14.12
Pohvala avtorju za obsežen članek!
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+2
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