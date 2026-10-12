Od gladiatorjev do cirkusantov

Jorge Martin FOTO: 24ur.com

Nenehno naraščanje števila dirkaških koncev tedna, podvojitev dirk s sprinti, vpeljevanje neprimernih, a finančno ugodnih dirkališč ter vse več promocijskih aktivnosti je realnost, ki jo spremljamo že nekaj let. A med zadnjima dirkaškima koncema tedna se je zgodilo še več. Na toliko v dirkaškem smislu, saj na vrhu prvenstva razlika med vodilnima ostaja dve točki, a dirkači so za prihodnje leto v že tako poln urnik dobil nov dirkaški dogodek – sprinterske kvalifikacije. Že takoj pa kazni za neposlušnost oziroma neudeležbo na promocijskih aktivnostih. To je seveda dobro za gledalce, za šov in posledično večjo gledanost, večji dobiček in torej tudi plače dirkačev, ampak...

VN Indonezije FOTO: 24ur.com

Pred japonsko dirko se je zgodilo nekaj, česar še nismo videli. Marc Marquez je na promocijsko karting dirko poslal svojega dvojnika (najverjetnje prijatelja in osebnega asistenta Jose Luisa Martineza) in med dolgim predstartnim postopkom, napolnjenim s šovi in "postrojenji", z delanjem sklec jasno povedal, kaj si misli o cirkusanstvu oziroma ohlajanju teles pred starom: "Kot dirkač sem prvi, ki si želim rast MotoGP-ja, a so še drugi načini kot pa vse večje zahtev do nas. Dirkači skrbimo za šov na stezi, ne zunaj nje."

Karting dirka pred VN Japonske FOTO: 24ur.com

A želje ameriških lastnikov po dobičku so malce drugačne in onkraj steze. Usmerjajo se predvsem na nove navijače, ki jih dirkanje (še) ne zanima. Tako se ne ukvarjajo z nekaterimi pravili, ki so se minuli konec tedna, predvsem kar se tiče omejitve najnižjega tlaka, ponovno izkazala za – milo rečeno ne najboljša. Jorge Martin je v soboto moral zaradi prenizkega tlaka v prednji gumi prepustiti sprintersko zmago Marquezu, kar je seveda napaka njegove ekipe, ampak... Ja, pravilo je za vse enako, a če citiramo Pedra Acosto zagotovo ne najboljše za dirkanje in dirkaški šov. Pedro, ki je moral zaradi težave s prenizkim tlakom (ki omogoča hitrejše dirkanje, a pomeni nevarnost za snetje gume), večkrat prepustiti mesto Marcu za seboj, je bil zelo konkreten: "Dirkači izgledamo kot opice." A ker je v imenu varnosti, se pravilu ne oporeka... Predvsem pa z novim opremljevalcem gum v prihodnji sezoni ta težava lahko izgine.

Izjava Marca Marqueza FOTO: 24ur.com

Nikakor pa ni izginila ali bila pozabljena Marcova odstotnost na karting dirki in posledice prihajajo. "To, da sem izpustil promocijsko zabavno dirko s karti, je sebična, a potrebna odločitev. Moram postaviti prioritete. Bil sem kregan za to, kar sem toril, a tako pač je. Zdaj moram biti sebičen in dati vse od sebe tam, kjer šteje, in to je na dirkah. Razumem šov, a borim se za naslov svetovnega motociklističnega prvaka in ne za zabavo s karti," je pojasnil Marc, ki po zadnji poškodbi roke ne more več priti v nekdanjo formo in zato varčuje z energijo ter zmanjšuje vsakršna tveganja. Zdi se, da res ne gre le za zvezdniško obnašanje, sploh če pogledamo, da je Marc zaradi zmanjševanja tveganja in varčevanja z močjo vseh svojih šest zmag dosegel z manj kot dve sekundno prednostjo, čeprav je na nekaterih bilo jasno, da bi zmogel hitrejši dirkaški ritem.

Marc Marquez FOTO: 24ur.com

Vodstvo MotoGP , ki gleda "širšo sliko," seveda do njegovega stališča ni pokazala razumevanja, čeprav ga je zelo konkretno podprl tudi Pedro Acosta. Res pa dirkači, ki se ne borijo za zmago ali prvenstvo, seveda z veseljem sprejmejo nove oblike zabav in možnsoti pojavljanja pred kamerami. Preostale pa zaradi neubogljivosti oziroma neudeležbe na promocijskih aktivnostih od včerajšnje dirke naprej čaka kazen 5000 evrov. Za dirkaške milijonarje zanemarljiv znesek in v športni zgodovini smo videli, da je marsikdo plačeval večje kazni za to, da je ostal zvest svojim načelom ali načrtom. A lastniki MotoGP opozarjajo, da se lahko znesek dvigne, predvsem pa se omenja tudi možnost športnih kazni!

Valentino Rossi FOTO: 24ur.com

Marcovi navijači so prepričani, da je to zarota, v kateri ameriškega Liberty Media skuša otežiti Marcu pot do naslova, kot so bili navijači Valentina Rossija prepričani, da je španska Dorna gledala skozi prste "svojim" dirkačem - še posebno Marcu. Vrača se vprašanje, ali je večji superzvezdnik športa ali šport sam, s katerim smo se srečevali že pri Valentinu. A čeprav sta oba s svojimi dejanji vplivala na prvenstvo, prepoznavnost in tudi pravila, je odgovor na dlani - Liberty Media prihodnje leto umika večini dirkačem najljubšo stezo na Phillip Islandu, že letos pa jih bo, kot kaže, prisilila dirkati na katarski stezi – na nestabilnem Bližnjem vzhodu.

Steza v Adelaidu FOTO: 24ur.com

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve stopnjo tveganje v Katarju označuje z oranžno barvo. Odsvetuje potovanja, svetuje veliko stopnjo previdnosti, ker "zaradi nadaljujočih se napetosti v regiji Bližnjega vzhoda ni mogoče izključiti možnosti terorističnih napadov." To potrjuje četrtkov napad Hutijev na letališče v Riadu. A dirka v Katarju bi naj po zadnjih informacijah čez slab mesec vendar izpeljali. Če iščemo razloge za to tveganje, je kot vedno potrebno slediti denarju. Zaslužek Libertyja je v drugem četrtletju zaradi odpovedi dirk F1 in MotoGP na Bližnjem vzhodu padel za 38%. In če so dirkači, ki tvegajo življenje na vsaki dirki in so zato tudi relativno dobro plačani, še pripravljeni tvegati, je nezadovoljstvo med mehaniki seveda bistveno večje.

Format tekmovanja FOTO: 24ur.com