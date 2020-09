Odgovor Yamahe na kritike Rossija in Quartararoja: Lorenzo se vrača

Po izjemno razburljivi dirki razreda motoGP za VN San Marina bo dirkališče Marca Simoncellija ta konec tedna gostilo še drugo zaporedno preizkušnjo, ki so jo uradno poimenovali VN Emilije-Romanje in riviere Rimini. S prenosi na VOYO začnemo v petek, 18. septembra, ob 9.00.

"Vemo, da je bil v preteklosti Jorge z Yamaho zelo hiter, in res ne vem, zakaj ne dirka. Opravil je 20 krogov v Sepangu in to je bilo to, menim, da bi moral testni dirkač dirkati," je na četrtkovi novinarski konferenci brez dlake na jeziku dejal Fabio Quartararo, član poltovarniške ekipe Petronas Yamaha SRT. Prikimal mu je tudi legenda tovarniške ekipe Yamahe Valentino Rossi, ki je celo javno povabil Andreo Doviziosa.

"Postavljam si enaka vprašanja in jih tudi predajam Yamahi. Včasih se pri Yamahi dogajajo reči, ki jih je težko pojasniti. V petek moramo začeti z ničle na asfaltu, medtem ko so druge ekipe opravile to delo na zadnjem testiranju tukaj. V tem trenutku podpišem, da bi Dovizioso postal naš testni dirkač," je odmevno dejal Rossi, ki je tudi zatrdil, da bo "99-odstotno" ostal v karavani motoGP kot dirkač ekipe Petronas Yamaha SRT, od koder se na njegov tovarniški sedež seli Quartararo.

'Naredili bomo izjemo'

Za uradno spletno stran tekmovanja je šef ekipe Massimo Meregallizdaj potrdil, da se Majorčan vrača v pogon 7. in 8. oktobra, ko bo v Portimau na sporedu "dvojni program" pod taktirko opremljevalca gum Michelina. Na portugalskem dirkališču bomo letos spremljali tudi sklepno dejanje sezone.

"V Misanu s Jorgejem Lorenzom nismo testirali zaradi tega, ker je bil izbruhu pandemije odpovedan naša evropski program testiranj,"je pojasnil Meregalli."Yamaha se je odločila opraviti vsa testiranja na Japonskem in se prilagodila svojemu lastnemu urniku. Zdaj se je situacija spremenila in naredili bomo izjemo. Sodelovali bomo na testiranjih v Portimau od 7. do 8. oktobra, ker je to novo dirkališče in nimamo nobenih podatkov. Zato moramo zbrati čim večje število podatkov, da bi bili vnaprej pripravljeni,"je dodal.

Torkova testiranja (spet) v znamenju Vinalesa

Petkratni svetovni prvak Lorenzo je Yamahin motocikel preizkušal na začetku februarja v Sepangu, potem ko sta se hitro končali njegovi epizodi v vrstah ekip Ducati in Repsol Honda. Nastopil naj bi tudi na VN Katalonije, s čimer so želeli pri Yamahi še dodatno podpreti razvoj motocikla, s katerim so v zadnjih sezonah neuspešno lovili Hondinega serijskega prvaka Marca Marqueza, a je vodstvo tekmovanja za letošnjo sezono posebna povabila testnim dirkačem odvzelo.

Za člani Yamahe so sicer razmeroma uspešna torkova uradna testiranja, na katerih je bil s tovarniškim motociklom najhitrejši Španec Maverick Vinales(Monster Energy Yamaha/1:31,532 sekunde). Vinales je minuli konec tedna spet razočaral na dirki, potem ko je pred VN San Marina osvojil najboljši startni položaj, in na koncu zasedel šesto mesto. Najbolj sta se mu tokrat približala Japonec Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu/+ 0,271) in Francoz Johann Zarco (Esponsorama Racing/+ 0,367). Med deseterico se je z yamaho prebil zgolj še Quartararo (+ 0,804).

Seštevek časov torkovega uradnega testiranja:

1. Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:31,532 sekunde

2. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 0,271

3. Johann Zarco (Esponsorama Racing) + 0,367

4. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) + 0,522

5. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0,582

6. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0,630

7. Francesco Bagnaia (Pramac Racing) + 0,675

8. Andrea Dovizioso (Ducati Team) + 0,758

9. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) + 0,804

10. Brad Binder (Red Bull Factory Racing Team) + 0,921