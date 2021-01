Odhaja na vrhuncu: Brivio in Suzuki končala sodelovanje

Karizmatični Italijan Davide Brivioje del karavane svetovnega motociklističnega prvenstva že več kot 20 let, zadnjih osem pa je preživel v garaži Suzukija, ki je Brivia najel ob začetku svojega novega projekta v razredu motoGP. Ta projekt se je leta 2020 končal sanjsko, z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka Španca Joana Mira, Brivio pa se je očitno odločil posloviti na vrhuncu.

Ekipa Suzuki ECSTAR je v sezoni 2020 seveda proslavljala tudi ekipni naslov, Brivio pa je ob slovesu dejal, da je ponosen na dosežke, a da zdaj želi izpolnjevati nove cilje v poslovnem in tudi v zasebnem življenju, ki očitno ne bo več povezano z motociklizmom najvišje ravni. Brivio namreč začenja sodelovanje s prenovljeno Renaultovo ekipo v karavani formule 1. Iz vrst novoustanovljene Alpine F1 so namreč potrdili, da so sklenili sodelovanje z Italijanom, ki je skupaj z nekdanjim svetovnim prvakom Špancem Fernandom Alonsomnova zvezdniška okrepitev v francoskem taboru, kjer so ga ustoličili za izvršnega direktorja.

'Joanov naslov uresničitev sanj'

"Nov profesionalni izziv in priložnost sta se mi nenadoma ponudila in na koncu sem se odločil, da bom ponujeno sprejel. Odločitev je bila težka," je v uradni izjavi dejal Brivio. "Najtežji del bo zapustiti to fantastično skupino ljudi, s katerimi sem začel ta projekt, ko se je Suzuki ponovno priključil prvenstvu. In težko je reči zbogom tudi vsem ljudem, ki so se nam z leti priključili in ustvarili to izvrstno ekipo ... S tega vidika sem žalosten, a ob istem času zelo motiviran pred tem novim izzivom, kar je bilo ključnega pomena, ko sem se moral odločiti med podaljšanjem moje pogodbe s Suzukijem in začetkom povsem nove izkušnje,"je nadaljeval Brivio.

"Osvojiti naslov v motoGP je nekaj, kar bo ostalo v zgodovinskih knjigah Suzukija in vedno bo imelo posebno mesto v spominih na moje življenje. Globoko bi se rad zahvalil celotnemu vodstvu Suzukija za njegovo zaupanje vame, ki ga je izkazovalo od začetka. Rad bi se zahvalil vsakemu posameznemu članu naše ekipe motoGP na Japonskem in na stezi, celotnemu omrežju Suzukija in, seveda, vsem dirkačem, ki so za ekipo nastopali v tem obdobju, še posebej Joanu in (Alexu) Rinsu, ki jima je uspela izvrstna sezona 2020. To, da je Joan postal svetovni prvak, je bila zame kot tudi za vse ljudi, ki so trdo delali in me spremljali na tem prekrasnem popotovanju, uresničitev sanj. Želim vse najboljše Team Suzuki MotoGP (tovarniški ekipi, op. a.), upam, da bodo rezultati v prihodnje vedno boljši in boljši, vedno pa bom navijač Suzukija. Res hvala, Suzuki!"je še povedal.

"Hvala Davide Brivio, ker si zaupal vame in mi pomagal izpolniti sanje ter postati svetovni prvak v motoGP! Želim ti vse najboljše pri novih izzivih!" je prek družbenih omrežij sporočil svetovni prvak Mir: