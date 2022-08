Odlične vesti za Marqueza: Pregled potrdil, da je poškodba sanirana

Marc Marquez si je zlomil roko v nesreči na veliki nagradi Španije leta 2020 in čeprav se je aprila lani vrnil na svetovno prvenstvo in zmagal na treh dirkah, mu je poškodba še naprej povzročala težave. "Naredili smo pomemben korak v procesu vračanja na steze. Ravnokar sem prejel zeleno luč zdravniške službe. To je zame srečen dan," je za italijanski časnik Corriere Dello Sport dejal šestkratni svetovni prvak kraljevega razreda motoGP Marquez. "Na pregledu so zdravniki potrdili, da se je nadlahtnica pravilno zacelila. Zelo sem navdušen, da bom lahko obnovil gibljivost svoje roke, da bom nadaljeval z dirkanjem še v tekoči sezoni," je še dejal Marquez.

"Kost je zaceljena, mišičevje okoli tudi. Podrobno pa bo znano po tem, ko bo Marc (o)bremenil roko na stezi. Takrat bomo podali novo mnenje, a zaenkrat vse poteka po naših željah," se je z z madridske klinike Ruber Internacional javil dr. Sanchez Sotelo. Podobno mnenje sta podala tudi kolega Dr. Samuel Antuna in Dr. Angel Cotorro. "V vsakodnevni rabi z roko ne bo imel težav. A kako se bo obnašala ob bremenitvi, še ni povsem jasno. Poškodba je zaceljena, rehabilitacija je potekala tako, kot je treba." V uradnem sporočilu za javnost so pri Hondi zapisali, da bo Marc počasi začel z vračanjem na stezo in da bo predvidoma sodeloval na testiranjih v Misanu, na VN San Marina pa skorajda zagotovo ne bo nastopil. "Vse odločitve bomo sprejemali v tesni povezavi tako z Marcom kot tudi zdravniško službo. Precej več bo znanega, ko bo Marc zajahal dirkalnik in ugotovil, kako se počuti in kako se roka obnaša. Računamo, da bi bil lahko pripravljen za VN Valencie, a ne bomo ničesar prehitevali."