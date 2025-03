'Odstop boli, toda ritem je bil spet šampionski'

Z odstopom Marca Marqueza se je tudi vrstni red skupnem seštevku SP nekoliko spremenil. Marc je Alexu odstopil prednost, slednji ima zdaj pičlo točko naskoka pred bratom (87-86). Alex prvič v karieri vodi v SP, čeprav v razredu motoGP še nima zmage. Približal se je tudi Bagnaia, ki je zdaj pri 75 točkah.

Marc Marquez je napadal osmo zmago na dirkališču, kjer je od leta 2013 do 2018 dobil vse dirke, skupno pa je zmagal na sedmih od 11 klasičnih dirk. Tudi tokrat je bil dobro na poti vse do velike napake, ki ga je stala zmage. Po sedmih krogih je prednost šestkratnega svetovnega prvaka v razredu motoGP narasla že na dve sekundi.

A ko je kazalo, da se po odpeljal zmagi na proti, se je 30-letni Španec znašel na tleh, ko je povsem osamljen nekoliko preveč zapeljal na robnik in zdrsnil s steze. Skušal je nadaljevati dirko, a jo končal v garaži. "Dirka je lepo potekala. Zelo dober start in še boljše nadaljevanje. Upal sem, da se bom odlepil od konkurence, kazalo je tako, imel sem dober ritem, nato pa tisti ovinek," se prvega odstopa v sezoni spominja zmagovalec vseh preizkušenj na začetku sezone, vse do dirke v Austinu, kjer je predčasno končal tekmo ...

"Le trenutek nepozornosti in hitro si v pesku. A to že vemo, toda prav na vse nimaš vpliva. No, tokrat sem imel vpliv in sem ga pokronal. Sam sem kriv," je bil v pogovoru za ugledni italijanski časnik kar malce zmeden Marc Marquez, ki je poslanstvo v Austinu končal v devetem krogu.