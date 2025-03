Alex Marquez o dirkanju tik za starejšim bratom: Učil sem se od najboljšega

Marc Marquez je v soboto v Argentini pobral vso smetano. Najprej je najboljši čas postavil na kvalifikacijah, nato pa je slavil tudi na sprinterski dirki. Še najbolj nevaren mu je bil mlajši brat Alex Marquez, ki je večino preizkušnje vozil tik za njim, a nekdanji prvak razreda moto2 je po sprintu priznal, da pravih orožij za boj z Marcom ni imel. Vlogo favorita za nedeljsko zmago tako pripisuje starejšemu bratu, ali mu jo bo osemkratnemu svetovnemu prvaku uspelo upravičiti, pa si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom dirke razreda motoGP začnemo ob 8.15, pred tem pa se bodo rdeče luči prižgale še za dirkače razredov moto3 in moto2.

Alex Marquez je na sprintu za VN Argentine osvojil drugo mesto. FOTO: MotoGP icon-expand

Alex Marquez je edini, ki lahko ta teden drži korak z na začetku sezone izredno dominantnim Marcom Marquezom. To je v soboto pokazal že z drugim časom kvalifikacij, nato pa je bil tudi na sprintu edini, ki bi lahko ogrozil novo zmagoslavje starejšega brata. Večino dirke se ga je držal kot klop in čakal na svojo priložnost, da poskusi z napadom, vendar je po sprinterski preizkušnji moral priznati, da pravih možnosti za zmago ni imel.

"Oba z Marcom sva bila izjemno hitra, a jaz sem dirkal povsem na limitu. Na enih delih steze sem bil hitrejši jaz, na drugih on, vendar mi ni dovolil, da mu pridem dovolj blizu, da bi lahko izkoristil svoje močnejše točke in napadel. V nobenem trenutku nisem imel stoodstotne priložnosti, da bi si rekel: 'Tu napadem'. Nisem se počutil dovolj hitrejšega od njega, predvsem pa se mu nisem uspel dovolj prilepiti na zadek motocikla," je o razmerju moči med bratoma za špansko televizijo DAZN spregovoril Alex.

Alex in Marc Marquez sta znova skupaj stala na stopničkah. FOTO: MotoGP icon-expand

Ko je proti koncu dirke opažal, da pravih možnosti za zmago nima, se je odločil nekoliko spustiti ritem dirkanja in upočasniti. To mu je omogočila tudi velika, več kot dvosekundna razlika do tretjeuvrščenega Francesca Bagnaie.

"Počutil sem se zelo dobro in mislim, da sem bil vse do sklepnega dela dirke na veliko delih steze celo hitrejši od Marca. Ko pa so bili do cilja le še trije ali štirje krogi, sem bil vse bližje limitu, pritisk v sprednji pnevmatiki je bil malenkost previsok in videl sem razliko do naslednjega dirkača, zato sem si rekel: 'V redu, potrebno je dirko pripeljati do konca, ni treba, da preveč norim, pomembno je priti do točk.' Učil sem se od najboljšega, ki je v tem trenutku, in je v zadnjih letih vedno bil, Marc. S tem, da sem dirkal blizu njega, sem se lahko ogromno naučil," pa je nekdanji prvak razreda moto2 in moto3 komentiral razplet sprinta.

Kljub temu, da že celoten konec tedna kaže dominantne predstave, pa Marc Marquez ostaja skromen in trdi, da tudi on še ni dosegel popolnosti in da na motociklu čuti nekaj pomanjkljivosti, ki jih želi pred nedeljsko dirko odpraviti. A njegov brat ga dobro pozna in njegovim besedam ne verjame. "Lagal je," je v smehu dejal Alex. "No, možno je, da se ni lagal in res tako razmišlja, toda potem bo v nedeljo nekaj potegnil iz klobuka. Z Marcom ob sebi ne smeš nikoli biti sproščen, ne smeš razmišljati, da bo imel pri dirkanju težave, saj se potem sestavi in postane močan tudi na področjih, na ki so mu prej povzročali preglavice," je tekmece pred mikrofonom DAZN-a še svaril drugouvrščeni na sprintu.

VN Argentine 2025 FOTO: Kanal A icon-expand