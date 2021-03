Zarco po drugem mestu: Že pred sezono sem vedel, da se lahko borimo za najvišja mesta

"Zelo vesel sem, ker so to moje prve stopničke v vseh kategorijah tu, v Katarju. Samozavest v ekipi je visoka, sploh zaradi kakovosti motocikla. Že pred sezono sem vedel, da imamo potencial, da se borimo za zmage in da smo lahko povsod na stopničkah. To je odličen začetek za Ducati, presrečen sem, da smo izkoristili močnejše točke našega motocikla. Nocoj se bomo poveselili, že jutri pa nas čaka analiza dirke," je po drugem mestu povedal Johann Zarco.

"Zares dober vikend je za menoj. Že na startu sem pridobil tri mesta, tako da sem se počutil še bolje. Prehitel semJacka Millerjain nato moral slediti Peccu (Francescu Bagnaiu, op. a.), moral sem ostati tik za njim, ob tem pa nadzirati obrambo pnevmatik. Mavericku Vinalesu ni bilo lahko slediti, poraba je bila ogromna, a mi je uspelo do zadnjega ostati v borbi za najvišja mesta,"je prvo dirko sezone še analiziral 30-letni Francoz.

Tako Zarcoja kot Bagnaio je tik pred koncem sicer prehitel lanski prvakJoan Mir, a je Španec v čisto zadnjem zavoju storil malenkostno napako, po kateri sta ga oba Ducatijeva dirkača ponovno prehitela. Zarco je že takoj po koncu prve preizkušnje sicer dejal, da jima je prehitevanje uspelo predvsem na račun izjemnega motorja, ki na stezi v Losailu zares blesti. Tudi zato so v taboru Ducatija še kako zadovoljni, da bo na tem prizorišču prihodnji vikend še ena dirka, ki jo boste seveda lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.