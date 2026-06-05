'Ogrevanje' na Balatonparku

Spomnimo, Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil veliki zmagovalec klasične preizkušnje motociklistov razreda motoGP za svetovno prvenstvo v italijanskem Mugellu. Uspeh Aprilie je z drugim mestom potrdil Španec Jorge Martin, tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati).

Aprilia je na klasični dirki poskrbela za prvo zmago za to znamko na svojem domačem prizorišču, potem ko je v soboto sprintersko preizkušnjo že dobil Španec Raul Fernandez iz poltovarniške zasedbe Trackhouse Aprilia. Bezzecchi se je utrdil v vodstvu SP, zdaj ima 173 točk, 17 več od moštvenega sotekmovalca Martina. Tretji je Fabio Di Gianantonio s 134.