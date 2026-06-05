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MotoGP

'Ogrevanje' na Balatonparku

Budimpešta, 05. 06. 2026 07.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Marco Bezzecchi

Po VN Italije v Mugellu so se dirkači vseh razredov preselili na Madžarsko. Začel se je podaljšani dirkaški vikend na Balatonparku. VN Italije je bila v znaku vodilnega v prvenstvu Italijana Marca Bezzecchija, ki je z novo zmago povečal prednost v skupnem seštevku. Prenos prostega treninga vseh motociklističnih razredov na VOYO.

MotoGP - VN Madžarske
MotoGP - VN Madžarske
FOTO: VOYO

Spomnimo, Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil veliki zmagovalec klasične preizkušnje motociklistov razreda motoGP za svetovno prvenstvo v italijanskem Mugellu. Uspeh Aprilie je z drugim mestom potrdil Španec Jorge Martin, tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati).

Aprilia je na klasični dirki poskrbela za prvo zmago za to znamko na svojem domačem prizorišču, potem ko je v soboto sprintersko preizkušnjo že dobil Španec Raul Fernandez iz poltovarniške zasedbe Trackhouse Aprilia. Bezzecchi se je utrdil v vodstvu SP, zdaj ima 173 točk, 17 več od moštvenega sotekmovalca Martina. Tretji je Fabio Di Gianantonio s 134.

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Dirkaški razpored VN Madžarske
Dirkaški razpored VN Madžarske
FOTO: VOYO
motogp vn madžarske

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