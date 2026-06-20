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MotoGP

Bagnaia zmagovalec sprinta pred Oguro, Bezzecchi končal v pesku

Brno, 20. 06. 2026 15.56 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
R.S.
Francesco Bagnaia

Sprintersko dirko je po odličnem začetku in suvereni predstavi dobil Italijan Francesco Bagnaia pred Aiem Oguro in Marcom Marquezom. Vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi je sprint končal v pesku in tako vknjižil še eno ničlo, kar je dalo njegovim zasledovalcem možnost, da svoj zaostanek za Italijanom še nekoliko znižajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francesco Bagnaia je z izvrstnim startom povedel že na samem začetku sprinta. Ai Ogura je po tem, ko si je na kvalifikacijah izboril sploh prvo "pole" pozicijo v karieri, kljub slabšemu startu ujel Bagnaio in celoten sprint odpeljal na drugem mestu. Bolj razburljivo je bilo dogajanje v ozadju. Po tem, ko je odličen start uspel tudi Diogu Moreiri, ki je nekaj uvodnih krogov peljal celo na tretjem mestu, je Brazilec v drugem krogu storil napako in sprint končal v pesku. Istočasno je z vožnjo na sprintu končal Maverick Vinales. Po uvodnih nekaj krogih in padcih dirkačev je na tretje mesto prišel aktualni svetovni prvak Marc Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V ozadju smo medtem spremljali dvoboj med Pedrom Acosto in Jorgejem Martinom za šesto mesto. Acosta je v nadaljevanju sprinta končal v pesku in tako omogočil, da se je Martin na koncu prebil do petega mesta. Dva kroga pred koncem je ponovno ničlo vpisal vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi, ki je storil napako v tretjem ovinku. Proti koncu sprinta sta se iz kroga v krog Ogura in Marquez približevala vodilnemu Bagnaii, ki mu je uspelo ohraniti prednost pred zasledovalcema in slaviti na sprintu.

Fabio Di Giannantonio, Martin, Raul Fernandez, Anea Bastianini, Fermin Aldeguer, Brad Binder in Joan Mir so sprint končali od četrtega do desetega mesta.

Urnik prenosov VN Češke
Urnik prenosov VN Češke
FOTO: VOYO
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15.22

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15.20

Zmagovalec sprinta je Bagnaia

Drugo mesto je zasedel Ai Ogura tretji je končal Marc Marquez

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.19

Smo v zadnjem krogu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.17

Marco Bezzechi je končal s sprintom

Italijan je padel dva kroga pred koncem

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.14

Luca Marini je četrta žrtev današnjega sprinta

Marini je padel v 13. krogu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
moto gp sprint vn češke brno

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KOMENTARJI2

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Cenb77
20. 06. 2026 15.52
Sem že parkrat napisal, pa bom še enkrat. Če ne bi blo Bazukijevega torpediranja, bi bil Marc letos ponovno prvak. Tko kot se je Bazuki danes sam izločil je hvala bogu najbolj zdravo za vse... pa peščen pozdrav najbolj anoying faci MotoGPja
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Samo navijač
20. 06. 2026 15.46
Lepo za rdece. Ogura pa kapo dol sm mislil da ne bo zdržal lepo ni kaj.
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