Bagnaia zmagovalec sprinta pred Oguro, Bezzecchi končal v pesku

Francesco Bagnaia je z izvrstnim startom povedel že na samem začetku sprinta. Ai Ogura je po tem, ko si je na kvalifikacijah izboril sploh prvo "pole" pozicijo v karieri, kljub slabšemu startu ujel Bagnaio in celoten sprint odpeljal na drugem mestu. Bolj razburljivo je bilo dogajanje v ozadju. Po tem, ko je odličen start uspel tudi Diogu Moreiri , ki je nekaj uvodnih krogov peljal celo na tretjem mestu, je Brazilec v drugem krogu storil napako in sprint končal v pesku. Istočasno je z vožnjo na sprintu končal Maverick Vinales . Po uvodnih nekaj krogih in padcih dirkačev je na tretje mesto prišel aktualni svetovni prvak Marc Marquez .

V ozadju smo medtem spremljali dvoboj med Pedrom Acosto in Jorgejem Martinom za šesto mesto. Acosta je v nadaljevanju sprinta končal v pesku in tako omogočil, da se je Martin na koncu prebil do petega mesta. Dva kroga pred koncem je ponovno ničlo vpisal vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi, ki je storil napako v tretjem ovinku. Proti koncu sprinta sta se iz kroga v krog Ogura in Marquez približevala vodilnemu Bagnaii, ki mu je uspelo ohraniti prednost pred zasledovalcema in slaviti na sprintu.

Fabio Di Giannantonio, Martin, Raul Fernandez, Anea Bastianini, Fermin Aldeguer, Brad Binder in Joan Mir so sprint končali od četrtega do desetega mesta.