Ogura dobil kvalifikacije, iz prve vrste še Di Giannantonio in Bagnaia

Japonski dirkač Ai Ogura je z novim rekordom steze v Brnu (1:51.139) - dozdajšnji rekord dirkališča je popravil za več kot pol sekunde - prišel do najugodnejšega startnega položaja, iz prve startne vrste pa se bosta v skrajšano sprint dirko in nedeljsko glavno dirko za VN Češke podala še Fabio Di Giannantonio (+0.211) in Francesco Bagnaia (+0.244). Po uvodnih nekaj minutah je sicer najbolje kazalo že omenjenemu Di Giannantoniu in Brazilcu Diogu Moreiri, ki je na koncu pristal na šestem mestu. "Če sem povsem iskren, nisem bil prepričan, kako hiter v resnici sem. Pred nami sta še dve dirki in videli bomo, kaj bosta prinesla omenjena izziva. Jasno je, da smo veseli z najboljšim startnim položajem, a to bo treba potrditi še na sprintu in glavni dirki v nedeljo," je po kvalifikacijski zmagi v svojem skromnem slogu dejal 25-letni Japonec Ogura.

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Trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku prvenstva Marco Bezzecchi je kvalifikacije zaključil na četrtem mestu, branilec naslova iz vrst Ducatija Marc Marquez pa a petem. "Zelo sem zadeovoljen z opravljenim delom. V danem trenutku sem pomislil, da bo moj čas dovolj za najboljši startni položaj, a sem se motil. Imeti Oguro pred seboj je velik izziv. Bil je preprosto boljši," je športno priznal drugouvrščeni Di Giannantonio. "Zjutraj smo preizkusili nekaj novega na motociklu, kar mi ni bilo všeč. Zato sem potreboval nekaj časa na začetku, da sem se prilagodil, nato pa je steklo bolje. Vrnili smo se na stare nastavitve, videli bomo, kaj bo to prineslo na prihajajočih dirkah," se je nekoliko pridušal sicer zadovoljni Bagnaia.

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Iz počasnejše skupine napredovala Martin in Morbidelli

Kvalifikacije v Brnu so odprli dirkači elitnega motociklističnga razreda. V počasnejši skupini sta se na koncu najbolje odrezala Jorge Martin in Franco Morbidelli, ki sta tako napredovala v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Španski dirkač je s časom 1:51.819 postavil previsoko letvico za konkurenco, še najbolj se mu je približal - kot že navedeno - član moštva Pertamina Enduro VR46 Racing Team Morbidelli, ki je zaostal za dobri dve desetinki sekunde (+0.201). Po enomesečni odsotnosti se je na steze vrnil mlajši od bratov Marquez, Alex Marquez, ki je zasedel četrto mesto (+0.234). Predenj se je na tretje mesto uvrstil še en izkušeni dirkač Maverick Vinales (+0.267).