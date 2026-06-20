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MotoGP

Ogura dobil kvalifikacije, iz prve vrste še Di Giannantonio in Bagnaia

Brno, 20. 06. 2026 10.03 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.V.
Ai Ogura

Pred najboljšimi motociklisti je deveti dirkaški vikend v sezoni 2026. Po petkovih uvodnih treningih je danes napočil čas tako za kvalifikacijsko kot tudi za skrajšano (sprint) dirko. V kvalifikacijah se je najbolje odrezal Ai Ogura, v prvi startni vrsti pa mu bosta družbo delala še Fabio Di Giannatonio in Francesco Bagnaia.

Japonski dirkač Ai Ogura je z novim rekordom steze v Brnu (1:51.139) - dozdajšnji rekord dirkališča je popravil za več kot pol sekunde - prišel do najugodnejšega startnega položaja, iz prve startne vrste pa se bosta v skrajšano sprint dirko in nedeljsko glavno dirko za VN Češke podala še Fabio Di Giannantonio (+0.211) in Francesco Bagnaia (+0.244).

Po uvodnih nekaj minutah je sicer najbolje kazalo že omenjenemu Di Giannantoniu in Brazilcu Diogu Moreiri, ki je na koncu pristal na šestem mestu. "Če sem povsem iskren, nisem bil prepričan, kako hiter v resnici sem. Pred nami sta še dve dirki in videli bomo, kaj bosta prinesla omenjena izziva. Jasno je, da smo veseli z najboljšim startnim položajem, a to bo treba potrditi še na sprintu in glavni dirki v nedeljo," je po kvalifikacijski zmagi v svojem skromnem slogu dejal 25-letni Japonec Ogura.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku prvenstva Marco Bezzecchi je kvalifikacije zaključil na četrtem mestu, branilec naslova iz vrst Ducatija Marc Marquez pa a petem. "Zelo sem zadeovoljen z opravljenim delom. V danem trenutku sem pomislil, da bo moj čas dovolj za najboljši startni položaj, a sem se motil. Imeti Oguro pred seboj je velik izziv. Bil je preprosto boljši," je športno priznal drugouvrščeni Di Giannantonio.

"Zjutraj smo preizkusili nekaj novega na motociklu, kar mi ni bilo všeč. Zato sem potreboval nekaj časa na začetku, da sem se prilagodil, nato pa je steklo bolje. Vrnili smo se na stare nastavitve, videli bomo, kaj bo to prineslo na prihajajočih dirkah," se je nekoliko pridušal sicer zadovoljni Bagnaia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz počasnejše skupine napredovala Martin in Morbidelli

Kvalifikacije v Brnu so odprli dirkači elitnega motociklističnga razreda. V počasnejši skupini sta se na koncu najbolje odrezala Jorge Martin in Franco Morbidelli, ki sta tako napredovala v hitrejšo kvalifikacijsko skupino.

Španski dirkač je s časom 1:51.819 postavil previsoko letvico za konkurenco, še najbolj se mu je približal - kot že navedeno - član moštva Pertamina Enduro VR46 Racing Team Morbidelli, ki je zaostal za dobri dve desetinki sekunde (+0.201). Po enomesečni odsotnosti se je na steze vrnil mlajši od bratov Marquez, Alex Marquez, ki je zasedel četrto mesto (+0.234). Predenj se je na tretje mesto uvrstil še en izkušeni dirkač Maverick Vinales (+0.267).   

Urnik prenosov VN Češke
Urnik prenosov VN Češke
FOTO: VOYO
motogp vn češke brno kvalifikacije sprint dirka marc marquez

Kvalifikacije razreda moto3

'Na motorju sem se počutil veliko bolje, kot sem pričakoval'

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KOMENTARJI9

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Kaktus - x
20. 06. 2026 12.24
Sramota je druga štartna vrsta za najboljši Ducati, brez debate!
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+2
3 1
Protoc
20. 06. 2026 12.45
A to si to ocenil da je najboljši?? Po čem to sklepaš? Po tockah? Razloži inžinjer, da še mi vemo zakaj ni najboljsi?
Odgovori
+1
1 0
.AchiIIeus
20. 06. 2026 12.03
Ta Marquez samo še matra najboljši motor.
Odgovori
+3
4 1
Bananistanec
20. 06. 2026 12.21
Njegovi navijači trdijo, da na tak način išče limit, to počne še iz časov Honde, pač ni ga še našel glede na to da so nekateri hitrejši brez padca
Odgovori
+2
3 1
Kaktus - x
20. 06. 2026 12.25
Dejansko je njegov ritem zelo okorel.
Odgovori
+1
2 1
Protoc
20. 06. 2026 12.46
A ti si tud inžinjer da ves da je to najboljsi motor. Kaj pocnes tukaj če si tako pameten?
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0 0
1butnskala
20. 06. 2026 11.08
Ti ni motp gp ampak , posiljevanje z reklamami, se dobro da imam alternativo
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+3
4 1
dark Cat
20. 06. 2026 10.40
kdo bo tokrat prišel do 'pola'?......koga to spet sprasujete??...biserni naslvii clankov....nimas kaj
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-3
1 4
Kaktus - x
20. 06. 2026 12.27
Muci ti itak nimaš blage veze, tebi je vožno da ga ublaš, jasno kot beli dan.
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+2
2 0
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