Ogura je upal do zadnjega: zaradi poškodbe palca ob dirko v Misanu

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Ai Ogura je v skupnem seštevku SP zdrsnil s tretjega na peto mesto. Petindvajsetletnik v razvrstitvi dirkačev za vodilnim Špancem Jorgejem Martinom zdaj zaostaja za 53 točk, pričakovati pa je, da se bo ta zaostanek še povečal.

"Zdravniški pregled v Barceloni je potrdil, da se poškodovani levi palec še ni dovolj zacelil za nastop na dirki," so, kot poroča STA, zapisali pri ekipi Aprilia-Trackhouse v objavi na družbenih omrežjih. Ogura, ki nastopa šele v svoji drugi sezoni v kraljevskem razredu, je poškodbo, zlom levega palca, utrpel med vožnjo motokrosa na Japonskem.

Ai Ogura FOTO: Profimedia

Martin ima devet dirk pred koncem sezone SP 19 točk prednosti pred branilcem naslova in rojakom Marcom Marquezom, Italijan Marco Bezzecchi na tretjem mestu pa zaostaja še dodatnih pet točk.

Ogurin cilj je bil, kot še poroča Gazzetta Dello Sport, da bi se na dirkališča vrnil na VN San Marina v Misanu, ki bo potekala konec tedna. Najverjetneje ga bo nadomeščal Lorenzo Savadori.

Lorenzo Savadori FOTO: motogp.com

Italijanski testni dirkač Aprilie bo vnovič vskočil namesto poškodovanega Japonca in ekipi zagotovil nastop na italijanski preizkušnji kljub odsotnosti enega glavnih adutov moštva.