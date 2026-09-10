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MotoGP

Ogura je upal do zadnjega: zaradi poškodbe palca ob dirko v Misanu

Misano, 10. 09. 2026 07.37 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ai Ogura

Japonski dirkač Ai Ogura bo izpustil še drugo zaporedno tekmo svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP. Japonec tokrat ne bo tekmoval na dirki za veliko nagrado San Marina konec tedna. Ogura, ki se letos bori za sam vrh svetovnega prvenstva v razredu motoGP, še vedno okreva po operaciji dlani. Prenosi iz Misana od petka naprej na Kanalu A in VOYO.

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Ai Ogura je v skupnem seštevku SP zdrsnil s tretjega na peto mesto. Petindvajsetletnik v razvrstitvi dirkačev za vodilnim Špancem Jorgejem Martinom zdaj zaostaja za 53 točk, pričakovati pa je, da se bo ta zaostanek še povečal.

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"Zdravniški pregled v Barceloni je potrdil, da se poškodovani levi palec še ni dovolj zacelil za nastop na dirki," so, kot poroča STA, zapisali pri ekipi Aprilia-Trackhouse v objavi na družbenih omrežjih. Ogura, ki nastopa šele v svoji drugi sezoni v kraljevskem razredu, je poškodbo, zlom levega palca, utrpel med vožnjo motokrosa na Japonskem.

Ai Ogura
Ai Ogura
FOTO: Profimedia

Martin ima devet dirk pred koncem sezone SP 19 točk prednosti pred branilcem naslova in rojakom Marcom Marquezom, Italijan Marco Bezzecchi na tretjem mestu pa zaostaja še dodatnih pet točk.

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Ogurin cilj je bil, kot še poroča Gazzetta Dello Sport, da bi se na dirkališča vrnil na VN San Marina v Misanu, ki bo potekala konec tedna. Najverjetneje ga bo nadomeščal Lorenzo Savadori

Lorenzo Savadori
Lorenzo Savadori
FOTO: motogp.com

Italijanski testni dirkač Aprilie bo vnovič vskočil namesto poškodovanega Japonca in ekipi zagotovil nastop na italijanski preizkušnji kljub odsotnosti enega glavnih adutov moštva.

VN San Marina
VN San Marina
FOTO: 24ur.com
motogp ogura

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