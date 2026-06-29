Ogura zaradi napake skoraj ostal brez zgodovinskega slavja

"Bilo me je kar strah," je povedal Ai Ogura, ki je pri koncu dirke prehitel svoja moštvena kolega Jorgeja Martina in Raula Fernandeza in prišel do svoje prvenstvene zmage v kraljevem razredu MotoGP. Japonec je pred prehitevanjem ponesreči sprožil sistem za zniževanje zadnjega dela motocikla, kar bi mu skoraj odneslo zmagoslavje. "Pred mojimi težavami sem uvidel situacijo med Raulom in Jorgejem in sem pomislil, da jih lahko prehitim. Po problemu se je moj zaostanek znova povečal, zaradi česar sem bil seveda zaskrbljen, ampak vedel sem, da sem dovolj hiter, da tudi to nadoknadim," je po dirki povedal Ogura.

"Sistem sem ponesreči aktiviral med prvim in tretjim zavojem, ne vem, kako se mi je to zgodilo. Najverjetneje sem ponevedoma znova pritisnil na gumb. Bilo je kar strašno. Storil sem napako, na srečo pa se je vse končalo dobro," je priznal Japonec, ki je svoji domovini prinesel prvo zmago po letu 2004, ko je na najvišjo stopničko pred domačimi navijači stopil Makoto Tamada.