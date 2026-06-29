Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Ogura zaradi napake skoraj ostal brez zgodovinskega slavja

Assen, 29. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Ai Ogura

Ai Ogura je na dirki v Assnu za Veliko nagrado Nizozemske prišel do prvega kariernega slavja v najelitnejšem razredu MotoGP. Poskrbel je tudi za prvo japonsko zmago v kraljevem razredu po 22 letih. Vse skupaj pa je skoraj uničil Ogura sam, ki je ponesreči aktiviral sistem za zniževanje zadnjega dela motocikla.

"Bilo me je kar strah," je povedal Ai Ogura, ki je pri koncu dirke prehitel svoja moštvena kolega Jorgeja Martina in Raula Fernandeza in prišel do svoje prvenstvene zmage v kraljevem razredu MotoGP. Japonec je pred prehitevanjem ponesreči sprožil sistem za zniževanje zadnjega dela motocikla, kar bi mu skoraj odneslo zmagoslavje. "Pred mojimi težavami sem uvidel situacijo med Raulom in Jorgejem in sem pomislil, da jih lahko prehitim. Po problemu se je moj zaostanek znova povečal, zaradi česar sem bil seveda zaskrbljen, ampak vedel sem, da sem dovolj hiter, da tudi to nadoknadim," je po dirki povedal Ogura.

"Sistem sem ponesreči aktiviral med prvim in tretjim zavojem, ne vem, kako se mi je to zgodilo. Najverjetneje sem ponevedoma znova pritisnil na gumb. Bilo je kar strašno. Storil sem napako, na srečo pa se je vse končalo dobro," je priznal Japonec, ki je svoji domovini prinesel prvo zmago po letu 2004, ko je na najvišjo stopničko pred domačimi navijači stopil Makoto Tamada.

Slavje Ogure in njegove ekipe po prvi zmagi v kraljevem razredu MotoGP
Slavje Ogure in njegove ekipe po prvi zmagi v kraljevem razredu MotoGP
FOTO: Profimedia

S prvo zmago se je povzpel na četrto mesto v skupnem seštevku, kjer za 25 točk zaostaja za vodilnim Špancem Martinom. Na vprašanje o tem, če se Japonec smatra za kandidata za končni naslov, je Ogura odgovoril zelo diplomatsko: "Želim si nadaljevati svoje dobre predstave tudi na prihajajočih dirkah. Če bo to dovolj za naslov, bom seveda navdušen, če ne, pa bom premoč pač priznal svojim tekmecem."

ai ogura motogp assen zmaga

Bezzecchi po grozljivem padcu odpeljan v bolnišnico

24ur.com Quartararoju kvalifikacije v Jerezu, poškodovani Rins ostal brez dirke
24ur.com Ogier z zmago na Japonskem prestavil odločitev o prvaku
24ur.com Ortola v moto3, Ogura pa v moto2 pred vsemi v Assnu
24ur.com Roglič: V zadnjih treh dneh sem pošteno trpel
24ur.com Artnak preskočil tudi prvo oviro v glavnem delu turnirja v ZDA
24ur.com Marquez: Rdeča zastava je zaplapolala, ko sem bil najhitrejši
24ur.com Öncü v zadnjem ovinku speljal zmago Sasakiju, Acosta predse ni spustil Arbolina
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Čudovita obmorska destinacija za sproščene počitnice z otroki
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
zadovoljna
Portal
Na poročni dan naj bi blestela v več različnih oblekah
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki morajo zaupati svojim občutkom
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki morajo zaupati svojim občutkom
3 razlogi, zaradi katerih ne bo mogel prenehati misliti na vas
3 razlogi, zaradi katerih ne bo mogel prenehati misliti na vas
Edine hlače, ki jih potrebujemo za letošnje poletje
Edine hlače, ki jih potrebujemo za letošnje poletje
vizita
Portal
Pomanjkanje omega-3 postaja vse večji problem: ga zaužijete dovolj?
Jutranja napaka, ki jo mnogi ponavljajo: s čim zamenjati pekovske izdelke
Jutranja napaka, ki jo mnogi ponavljajo: s čim zamenjati pekovske izdelke
Mislila je, da ima toplotni udar, nato pa je nenadoma nehala govoriti
Mislila je, da ima toplotni udar, nato pa je nenadoma nehala govoriti
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
cekin
Portal
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
moskisvet
Portal
Igralka filmov za odrasle razkrila, kaj moški uporabljajo na snemanjih
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
dominvrt
Portal
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
okusno
Portal
Ena ponev, 6 sestavin in pol ure: nastanejo popolne poletne testenine
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763