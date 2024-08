Ogura tik pred prestopom v razred motoGP

Tokrat pa bo očitno drugače. Japonec letos s Kalexovim motociklom zelo uspešno zastopa ekipo MT Helmets in trenutno zaseda drugo mesto v skupnem seštevku, zbral je tudi dve zmagi. Kot kaže, so njegove predstave prepričale tudi vodilne može Aprilijine poltovarniške ekipe Trackhouse Racing, da so mu za prihodnjo sezono ponudili mesto v svoji ekipi in s tem prestop v elitni razred motociklističnega prvenstva. Ustni dogovor med dirkačem in ekipo naj bi že bil sklenjen, poroča Motorsport.com.

Tako bi 23-letnik v prihodnji sezoni združil moči z Raulom Fernandezom, s katerim je ameriško moštvo prav v tem tednu podaljšalo sodelovanje še za dve sezoni.