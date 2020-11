Okvirni koledar motoGP za 2021: vrača se Finska, predvidenih 20 dirk

Organizatorji dirk motoGP so že objavili seznam 19 prizorišč, ki naj bi v prihodnjem letu gostila dirkaško karavano. Kje bo izpeljana 20. dirka, pa je še pod vprašajem. Če ne bo šlo vse po sreči, zagodel bi jo lahko morebitni nov val koronavirusa, so organizatorji predvideli tudi tri rezervna prizorišča, in sicer portugalski Portimao, Indonezijo in rusko dirkališče Igora Drive.