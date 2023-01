Oliveira: Imam občutek, da bom v kratkem prvak

Miguel Oliveira je v dosedanjem delu kariere dosegel pet zmag med dirkaško elito. Portugalec se je pod vse podpisal kot član avstrijske ekipe KTM. A v bodoče temu ne bo tako. Vsaka nova zmaga na kontu bo odslej štela kot zmaga za Aprilio. Oliveira je namreč pred nekaj meseci zamenjal delodajalca in bo najmanj naslednji dve sezoni dirkač ekipe RNF Aprilia. Portugalec je zadnjo motociklistično sezono končal na skupno 10. mestu z 149 osvojenimi točkami. Ob prestopu k novi ekipi pa so, kot sam pravi, apetiti močno zrasli.

icon-expand Miguel Oliveira med testiranji v Valencii. FOTO: motogp.com

Med bolj zanimivimi, morda celo nepričakovanimi motociklističnimi prestopi v zadnjem času je brez dvoma tudi ta Miguela Oliveire iz ekipe KTM k Aprilii. Portugalec je za Avstrijce v kraljevem razredu motoGP tekmoval štiri sezone in v tem času doživel popolno dirkaško afirmacijo. "Za mano je lepo dirkaško obdobje. Z avstrijsko ekipo smo stkali poseben odnos in lahko rečem, da bo spomin na KTM lep," je sprva za Corriere Dello Sport dejal Miguel Oliveira, ki se je kot član avstrijske ekipe posladkal s petimi zmagami, prav v zadnji sezoni pa je dosegel največje število točk. V letu 2022 jih je zbral 149 in zasedel končno deseto mesto v skupni razvrstitvi.

Naslednja sezona se bo, če bo začasni koledar potrjen, začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.

Najbolj pa je, kakopak, ponosen na dve zmagi. "S KTM-jem sem v kraljevem prišel do petih zmag. Nikoli ne bom pozabil, da sem prav s to ekipo prvič v karieri prišel do najvišje stopničke zmagovalnega odra. Tega ne bom nikoli pozabil," se ponavlja 28-letni Portugalec, ki je vseeno pričakoval malce več od sezone. "Dobro, dve novi zmagi sta na mojem računu. Lahko bi bilo bolje, lahko bi bilo slabše. Morda bi si želel kakšne stopničke več in tudi kakšen pole position več," je italijanskemu športnem časniku zaupal Oliveira in hitel razložiti njegovo odločitev, da zapusti avstrijsko ekipo.

icon-expand Miguel Oliveira in ekipa Red Bull KTM Factory Racing. Portugalec je pri avstrijski ekipi doživel popolno dirkaško afirmacijo. A sedaj želi korak naprej v karieri. FOTO: AP

"Dolgo časa smo se pogovarjali. Priznam, delodajalci so imeli veliko željo, da podaljšamo sodelovanje. Nekaj časa sem tudi sam razmišljal v tej smeri, a sem se pravočasno odločil, tako da so imeli Avstrijci dovolj časa, da se odzovejo," je priznal Oliveira, ki je v določenem trenutku ugotovil, da s KTM-jem ne bo več kaj prida napredoval.