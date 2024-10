Oliveira izpušča dirki na Japonskem in v Avstraliji

"V ponedeljek je bil Miguel Oliveira sprejet v bolnišnico Svete Ane v Lizboni, kjer je doktor Goncalo Moarais Sarmento s svojo ekipo opravil operacijski poseg, pri katerem so vstavili ploščico in stabilizirali kost. Miguel bo sedaj čez teden počival in pripravili bodo načrte za njegovo okrevanje," so sporočili iz Portugalčeve ekipe Trackhouse Racing.