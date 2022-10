Oliveira junak na Tajskem, Bagnaia za ovratnikom Quartararoja

Portugalec Miguel Oliveira je dobil dirko motoGP za VN Tajske. Drugi je bil Jack Miller, tretji pa Francesco Bagnaia. Italijan se je v skupnem seštevku vodilnemu Fabiu Quartararoju, ki ga tokrat sploh ni bilo med dobitniki točk, približal na vsega dve točki zaostanka. V razredu moto3 je najboljši startni položaj ubranil Dennis Foggia. Dirka v drugem razredu pa je bila zaradi močnega deževja predčasno zaključena po osmih krogih, dobil jo je Tony Arbolino.

Zaradi naliva smo na start dirke motoGP morali čakati uro več, kot je bilo predvideno. Po številnih ogledih so nato organizatorji le presodili, da so razmere na razmočenem dirkališču vendarle dovolj varne za začetek. Z najboljšega položaja je prvič v karieri začel Marco Bezzecchi, ki si je že v uvodnem krogu privoščil napako, zapeljal je izven steze, zaradi česar je bil kasneje kaznovan in je moral predse spustiti Jacka Millerja. Avstralec je po prevzemu vodstva hitro postavil dotlej najboljši čas kroga, s čimer je začel povečevati svojo prednost. Bezzecchi je, potem ko je moral prepusti prvo mesto Millerju, popustil in kmalu sta ga prehitela še Miguel Oliveira in Francesco Bagnaia. Predvsem Portugalec je imel zares dober ritem, saj je hitro zmanjšal prednost vodilnega dirkača Ducatija na manj kot sekundo. Miller je nato dolgo držal minimalno prednost, 11 krogov pred koncem pa je Oliveiri z brezkompromisnim manevrom le uspelo priti na prvo mesto. Portugalec je v zaključku brez večjih težav ohranil prvo mesto, Jack Miller pa je bil zanesljivo drugi. Bolj napeto je bilo v boju za tretje mesto, ki je na koncu pripadlo Francescu Bagnaii. Italijana lahko brez dvoma označimo za drugega zmagovalca tega dirkaškega vikenda, saj se je vodilnemu v skupnem seštevku Fabiu Quartararoju približal na vsega dve točki. Francoz na Tajskem ni imel pravega ritma, na nedeljski dirki ga niti v enem trenutku ni bilo med dobitniki točk, na koncu je bil 17.

Stopničke kot zmaga za Bagnaio Četrti je zaključil Johann Zarco, ki je imel ob koncu najboljši ritem izmed vseh, a Bagnaie vendarle ni uspel prehiteti. Morda je k temu pripomogel tudi "gentlemanski" dogovor v moštvu Ducatija, a o tem lahko samo ugibamo. "Zelo sem vesel tretjega mesta, te stopničke so zame kot zmaga. Mislim, da so to zame sploh prve stopničke v mokrih razmerah. Moram se zahvaliti Jacku (MIllerju), ki mi je pred dirko namenil motivacijski govor, ki mi je zelo pomagal," je bil zadovoljen Bagnaia. "Trdo sem garal in nisem obupal nad zmago, a Miguel je bil danes brezhiben. Čestitke tudi Bagnaii, ki se je po slabi dirki na VN Japonske izkazal z odlično predstavo. Vesel sem tudi, ker sem nekoliko zmanjšal zaostanek za vodilnim, in upam, da mi ga še dodatno uspe zmanjšati na domači dirki na Phillip Islandu, še pred tem pa me čaka poroka," je prešerne volje načrte za bližnjo prihodnost razkril drugouvrščeni Miller. "Dirka je bila zelo dolga, a ne morem se pritoževati. Vsakič, ko dirkamo na mokri stezi, vem, da imam dobre možnosti za zmago. Zelo sem vesel, da sem zmagal ob koncu sezone, in čeprav bi si mogoče želel zmage še v suhih razmerah, vzamem zmago v vseh pogojih," navdušenja ni skrival veliki zmagovalec Oliveira, za katerega je to druga zmaga letos in četrta karierna v elitnem razredu.

Skrajšano dežno dramo v drugem razredu dobil Arbolino Pred začetkom dirke v drugem razredu je dirkače zmotil dež, tako da je bil start zamaknjen za nekaj minut, organizatorji pa so dirko skrajšali na vsega 16 krogov. Na zelo razmočeni stezi so si padci sledili eden za drugim, kmalu po začetku je v pesku končal ljubljenec domačih navijačev in eden glavnih kandidatov za zmago Somkiat Chantra. Po osmih krogih je Tony Arbolino na prvem mestu prehitel Filipa Salača, kmalu zatem pa z gesto pokazal, da so razmere na stezi "nevozne". Njegovemu mnenju so se pridružili tudi dirkači za njim, tako da so organizatorji po dobri polovici skrajšano preizkušnjo zaustavili. Ker takrat še nista bili odpeljani dve tretjini dirke, kot velevajo pravila, je bilo pričakovati, da bomo videli ponovljen start.

A vreme je imelo drugačne načrte. Organizatorji so določili dva termina, ko naj bi se dirkači vrnili na stezo, a je bil dež tokrat enostavno premočan. Na koncu je bila dirka dokončno prekinjena in obveljali so rezultati pred prekinitvijo. Točke pa so se, ker nista bili odpeljani vsaj dve tretjini dirke, delile polovično. Uradni zmagovalec je tako postal Italijan Arbolino, drugi je bil Čeh Salač, tretji pa Španec Aron Canet. Od četrtega do desetega mesta so se zvrstili Jake Dixon, Alonso Lopez, Ai Ogura, Augusto Fernandez, Joe Roberts, Keminth Kubo in Celestino Vietti.

Foggia po zmagi ostaja v boju za naslov prvaka moto3 Italijan Dennis Foggia, ki je bil najboljši že na sobotnih kvalifikacijah, je bil glavni junak prve nedeljske dirke na stezi v Buriramu, kjer se mu je v razredu moto3 najbolj približal Japonec Ayumu Sasaki. Italijanski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Riccardo Rossi, ki si je tako pripeljal svoje prve stopničke v tej sezoni. "Iskreno, mrtev sem, ničesar ne morem več, a tako srečen sem. Vsi ostali v naši ekipi so že bili na stopničkah, le jaz nisem, tako da sem res vesel. Končno uspeh, ki smo si ga zaslužili," se je po dirki smejalo Rossiju. "Proti koncu sem se počutil vedno bolje. Na koncu sem imel težave s pnevmatikami, ampak sem zdržal. To so zame tretje zaporedne stopničke. V zadnjih tednih smo veliko napredovali," je povedal drugouvrščeni Sasaki. "Vse je bilo odlično, le v zadnjem zavoju sem si privoščil napako na zaviranju. Neverjetna zmaga, presrečen sem. Komaj čakam, da pridemo domov, da zmago proslavim skupaj s družino," pa je pristavil zmagovalec, ki se je s 25 točkami približal vodilnemu v skupnem seštevku Izanu Guevari na še ulovljivih 49 točk. Španec bi lahko naslov svetovnega prvaka teoretično potrdil že na naslednji dirki za VN Avstralije, za kar bo moral biti vsaj mesto višje od svojega najbližjega zasledovalca.

