Oliveira: Naslednji cilj? Naslov prvaka med elito

Kot sam pravi, si v novi sezoni želi še večjega napredka na vseh ravneh, kar bo skušal uresničiti na tovarniškem motociklu KTM. "Mislim, da smo opravili dobro delo v tem mrtvem obdobju. Tudi sam zase lahko zatrdim, da sem v zelo solidni fizični formi. Veliko si obetamo od testiranj pred začetkom sezone, ki bodo gotovo že vsaj malo razkrila karte za naslednjo sezono," je za A Bolo povedal Oliveira in se še enkrat spomnil domače zmage v Portimauu. "Ne samo ta zmaga na domači stezi, tudi tista v Spielbergu je dokaz, da smo na pravi poti, da smo lani naredili velik korak naprej. Zmagati doma je vselej nekaj posebnega, škoda le, da slavja nisem mogel deliti z navijači. Upam, da bo letos glede tega položaj boljši in da bomo skozi sezono le dočakali vrnitev gledalcev,"upa 25-letni Portugalec, ki je s KTM stkal zelo tesno vez ..."Zaupamo si. Mislim, da je še kako vidno, da pihamo v isti rog, imamo skupni cilj. Da, na koncu tega tunela vidimo tudi naslov svetovnega prvaka,"je brez dlake na jeziku Oliveira, ki lansko sezono ocenjuje kot zelo solidno, ne pa še odlično. Kljub dvema zmagama ..."Bilo je nekaj odstopov oziroma dirk, kjer sem taval v ozadju, sicer pa sezono 2020 ocenjujem za dobro."V prihajajoči sezoni želi biti ozek del dirkaške elite v kraljevem razredu motoGP."Končni cilj je naslov svetovnega prvaka. Imamo vse možnosti za to, seveda pa se morajo stvari sestaviti, imeti pa moraš tudi nekaj sreče. Brez nje ne gre,"se zaveda Miguel Oliveira, ki povsem zaupa avstrijski ekipi. "KTM je naredil velik korak naprej v razvoju. Postal je zelo konkurenčen in lahko rečem tudi igralec za velike stvari. Tudi za napad na naslov," razkriva karte ambiciozni Portugalec, ki se zaveda, da je marsikaj težko napovedati ... "Ne pričakujem, da bo že po prvih dirkah jasno razmerje moči. Mnogi se bodo lovili, sploh ker je za nami tako čudna sezona. Glede KTM sem optimističen. Veliko je odvisno, kako se bo sezona zapeljala. Včasih je četrto mesto fantastičen rezultat, drugič spet se lahko zgodi, da niti z drugim mesom nisi zadovoljen. Odvisno od dirke," je bil zaA Bolo iskren Oliveira, ki si želi cilje postavljati etapno. "Za začetek se bom zadovoljil že s tem, da bo sezona boljša od lanske. Od tu bomo gradili ambicije."