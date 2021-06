Oliveira: Ne potrebujem večletne pogodbe

Pokazal je zrelo vožnjo, odbil napade tekmecev, vmes za nekaj časa vodilnemu v skupnem seštevku Fabiu Quartararoju tudi taktično prepustil vodstvo, a se spet vrnil na prvo mesto. "V Barceloni je bilo vse res zelo težko. Izbrati smo morali prave pnevmatike, ostati sem moral miren, ko je Fabio močno pritiskal kar nekaj krogov. Tudi ko me je prehitel, sem ostal zbran, lahko sem se vrnil na pravo mesto. Predvsem pa velja zahvala vsem navijačem, zdaj so stvari spet videti vsaj približno normalne," se zmage na VN Katalonije spominja Oliveira. Prvič v sezoni so se na tribunah lahko zbrali tudi navijači, lokalne oblasti so dovolile vstop 24.000 ljubiteljem tega športa, kar sicer pomeni približno petino zmogljivosti tega dirkališča. "Bilo je prekrasno. Nekaj povsem drugega so dirke pred navijači kot tekme brez njih. Upam le, da bo to trajalo, " je za Corriere Dello Sport razpredal vroči Oliveira, ki je, kot ga označuje italijanski športni časnik, "mož trenutka v karavani kraljevega razreda motoGP".

Oliveira ima z avstrijsko ekipo KTM še veljavno pogodbo. Zvestoba naj bi trajala še naslednji dve sezoni. "O podaljšanju ne razmišljam. Zakaj le? Imam veljavno pogodbo, ki me veže z ekipo še to in prihodnje leto. Povsem dovolj sta ti dve leti, ki mi še ostajata po pogodbi. V motociklistični karavani so redki z dolgo pogodbo. Mislim, da le Brad Binder in Marc Marquez. Mene večletne pogodbe ne zanimajo," je priznal 26-letni Portugalec. "O vseh možnostih za prihodnost bom začel razmišljati šele v naslednji sezoni. V tej se s tem ne bom obremenjeval." O "klubskem" kolegu Binderju še zna povedati: "Za njim je šele prva sezona med elito. KTM nanj zelo računa. Če so pri avstrijski ekipi tako ocenili, potem je razumljivo, da ima v žepu večletno pogodbo. Kot pravim, mene takšna daljša sodelovanja ne zanimajo. Zaenkrat. Dajem vse od sebe za ekipo in tako bo tudi v prihodnje. Ne potrebujem večletnih pogodb, da bi tako in na takšen način užival zaupanje delodajalcev. O vsem sodijo le rezultati," se je pridušal Oliveira.