Oliveira: Ob poškodbi Marqueza so mnogi začeli verjeti, da lahko osvojijo naslov

Šele drugič, odkar je med elito, bo Marc Marquez, v kolikor se ne zgodi kaj čudežnega in se vrne, preden je predvideno, oddal naslov svetovnega prvaka. Doslej mu je ga je 'odvzel' leJorge Lorenzo. V sezoni 2020 bo to uspelo nekomu drugemu, po uvodnih petih dirkah pa je težko iskati izrazitega favorita. Če so tisti, od katerih se je pričakovalo, da bodo stopili na plin in izkoristili poškodbo Marqueza, zatajili, pa so presenetila nekatera manj znana imena, na katera pred to sezono pravzaprav nihče ni računal. Z zmago je nazadnje šokiral portugalski dirkač Miguel Oliveira. "Ko se je Marquez poškodoval, so bili dirkači, ki so postali pogumni in začeli verjeti, da lahko zmagujejo dirke in celo osvojijo naslov svetovnega prvaka," je razložil Oliveira.