Oliveira: S KTM sva zmagovalna kombinacija, želim si naslov prvaka

Po zmagi v Portimau 25-letni portugalski dirkač poltovarniškega moštva Red Bull KTM Tech 3 ni skrival solz sreče in dejstva, da je pri drugem slavju prisostvovala tudi njegova ožja družina.

"Zmagati doma je vselej nekaj posebnega. Čeprav so zaradi posebnih okoliščin tribune tokrat samevale, sem v ozadju v vsakem trenutku čutil podporo svojih rojakov in rojakinj. To so sanje vsakega športnika, da zmaga v domačem okolju pred svojimi ljudmi. Sama dirka se mi je, ne glede na veliko prednost pred tekmeci, vlekla v nedogled. Če primerjam doseženi zmagi v Spielbergu in Portimau, so razlike očitne. Zadnja je bila dosežena na prepričljiv način, medtem ko je bila prva morda slajša prav zaradi načina, kako sem do nje prišel – s prehitevanjem v zadnjem ovinku. Na splošno pa sta obe dokaz, da sem v minuli sezoni nekaj moral delati prav," je po dirki in zmagi na domači stezi uvodoma dejal Miguel Oliveira, ki se je v nadaljevanju še enkrat posebej dotaknil pomena prisotnosti ožjih družinskih članov ob stezi.

Prisotnost ožje družine in dekleta 'zadetek v polno'

"Bili so mi v veliko podporo. V vseh pogledih. Poznam veliko kolegov v paddocku, ki že več kot leto dni niso videli svojih najbližjih. Prav neverjetno je, kakšno leto oziroma sezona je za nami. Prisotnost staršev in dekleta mi je pomenila ogromno. Pred dnevi sem na hitro uspel obiskati tudi babico, ki je bila zelo vesela že tega, da sva si lahko namenila nekaj poljubčkov "na daljavo". Z varne razdalje, a je bilo kljub temu zelo težko. Oba sva nekaj časa jokala in si obljubila, da se ob prvi priložnosti zopet vidiva. V tem trenutku je stanje pač takšno, da moramo v prvi vrsti paziti nase in posledično na druge. Prepričan sem, da se bomo kmalu vrnili v ustaljene življenjske tirnice," Oliveira optimistično zre v prihodnost, o pravkar končani sezoni pa pravi: