Oliveira: Yamaha? Rekel sem ne. Naslov želim osvojiti s KTM-jem

Portugalec verjame, da je sposoben na vsaki dirki skočiti na zmagovalni oder, upov na osvojitev laskavega naslova svetovnega prvaka tudi še ni povsem pokopal. A za takšen podvig bo moral priti v serijo vrhunskih rezultatov, tudi zmag. Eno je, šlo je za VN Katalonije v Barceloni, že osvojil, drugo pa je napadal v Sachsenringu, kjer se je udaril z velikim Marcom Marquezom in bil na koncu drugi. Lansko sezono je končal z blestečo zmago na domači dirki, tudi letos njegov KTM kaže zobe najboljšim ekipam. Oliveira, navkljub nekaterim špekulacijam in tudi zapisom v medijih, ostaja zvest avstrijski ekipi, čeprav se ga je v zadnjem obdobju povezovalo s prestopom k Yamahi. Maverick Vinales namreč počasi zapušča to japonsko moštvo in sprošča eno mesto v garaži ... "Nič ne bo od tega. Bil sem sicer v nekaterih formalnih pogovorih, a to je to. Nič resnega ni bilo, tudi med pogovori sem imel ves čas v glavi, da bom ostal pori KTM-ju ." Spomnimo, Vinales je (bo) pogodbo z Yamaho prekinil predčasno, od Japoncev se po petih letih poslavlja ob koncu sezone.

"Nekateri so me že videli pri Yamahi, a ponavljam, nič me ne žene stran od KTM-ja. Tu sem doma," opozarja 26-letni Portugalec, ki s 85 osvojenimi točkami zaseda sedmo mesto v skupnem seštevku razreda motoGP. "Resda je v zadnjih letih bilo veliko predčasnih odhodov, to se zgodi, ko katera od strani ne vidi več skupne prihodnosti, a pri meni je stvar drugačna. Šele podaljšal sem sodelovanje in ne mislim ga predčasno končati," sporoča svoji ekipi Oliveira, ki ima pogodbo z ekipo do leta 2022. Še več, Portugalec namerava z Avstrijci iti vse do konca. S KTM-jem bo poskušal osvojiti svet. "Dobro je, da se za tabo praši. Nekateri so me že posedli na Yamaho, a ostajam zvest svoji ekipi. Vinales je malce razburkal stvari na tržišču, tudi sam sem bil tarča napadov japonske ekipe, vendar moj fokus ostaja. S KTM-jem sem več kot zadovoljen, so velika ekipa in verjamem, da lahko z njimi postanem svetovni prvak med dirkaško elito. Pogodba je trdna, želim jo spoštovati, upam le, da jo bomo začinili z laskavim naslovom. Verjamem v to."

Vinales po koncu sezone nepreklicno zapušča Yamaho

Španski motociklist kraljevskega razreda motoGP Maverick Vinales bo leto prej, kot je bilo predvideno, torej že po koncu te sezone, končal sodelovanje z ekipo Yamaha, so danes sporočili iz tega japonskega moštva. "Na željo Mavericka Vinalesa smo pri Yamahi sprejeli odločitev, da sodelovanje končamo že po letošnji sezoni svetovnega prvenstva," so pred dnevi zapisali pri Yamahi, ki sodeluje z Vinalesom že peto sezono, od leta 2017. Ta odločitev ni presenetila nikogar, saj španski mediji že vse od dirke v Assnu na Nizozemskem pišejo o novem zavezništvu med 26-letnim Vinalesom in ekipo Aprilia.