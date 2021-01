Oliveira: KTM ima velik potencial, a potrebujemo čas

Miguel Oliveira bo v prihodnji sezoni garažo avstrijske ekipe KTM delil z Južnoafričanom Bradom Binderjem. Portugalec je v lanski sezoni kar dvakrat stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, slavil je tudi na poslednji dirki sezone, tako da bo novo, ki se hitro bliža, začel z dobrimi občutki in visoko ambiciozen. " KTM ima neverjeten potencial, zdi se mi celo največjega v motociklistični karavani, a je za napredek potreben čas. Menim, da ga potrebuje več od drugih ekip, " je za Corriere Dello Sport priznal Oliveira, ki bo v tovarniški ekipi družbo delal Binderju. " Ko zmagaš dvakrat v sezoni, nimaš več pravice do skromnih ciljev. Ko si enkrat na vrhu, moraš ostati visoki ambiciozen in stremeti k temu, da ponavljaš vrhunske dosežke. Prav ponavljanje odličnih rezultatov iz dirke v dirko je največja težava KTM. Preveč osciliramo, a kot pravim, potrebujemo čas. Vem, zavedam se, da je težko kupovati čas, saj so pritiski prisotni z vseh strani. Redki sponzorji in opremljevalci so potrpežljivi in pustijo času čas ," je bil za Corriere Dello Sport brez dlake na jeziku "vroči" Portugalec.

"Lani je bilo vidno tudi to, da smo bili pregovorno vedno boljši na drugih dirkah na istem dirkališču, saj smo potrebovali čas, da se prilagodimo, da uredimo nastavitve dirkalnika. Računam, da bomo v prihajajoči sezoni bolj konkurenčni na vseh dirkah, ne samo na nekaterih," upa 25-letni Oliveira, ki ni mogel skrivati solza po zmagi v Portimauu. "To je bil uradni sloves od poltovarniškega moštva Red Bull KTM Tech 3, ob tem je mojemu slavju prisostvovala tudi moja ožja družina. Zmagati doma je vselej nekaj posebnega. Čeprav so zaradi posebnih okoliščin tribune tokrat samevale, sem v ozadju v vsakem trenutku čutil podporo svojih rojakov in rojakinj," se spominja fantastičnega razpleta na zadnji dirki sezone. "Če primerjam doseženi zmagi v Spielbergu in Portimauu, so razlike očitne. Zadnja je bila dosežena na prepričljiv način, medtem ko je bila prva morda slajša prav zaradi načina, kako sem do nje prišel – s prehitevanjem v zadnjem ovinku. Na splošno pa sta obe dokaz, da sem v pretekli sezoni nekaj moral delati prav," se malce ozira v preteklost, a gleda predvsem v prihodnost. "Razen treh ničel, ko se nisem izkazal, sezono 2020 ocenjujem kot dobro. Bili so trenutki, ko bi se moral odrezati bolje, a sem kljub vsem oviram lahko zadovoljen z napredkom. Tako s svojim kot tudi moštvenim. Najpomembneje je, kako bomo pridobljene izkušnje in znanje unovčili in obenem nadgradili v prihodnji sezoni. Verjamem, da poltovarniško moštvo KTM čaka lepa in uspešna prihodnost."