Oliveira: Marc in jaz? Bila je to igra mačke z miško

Marc Marquez se je vrnil. To bi lahko bil kratek povzetek dogajanja na nemškem dirkališču, kjer si je nekdanji svetovni prvak prislužil vzdevek King of the ring, Kralj ringa, zaradi zaporednih zmag. Ko je kaj takega pričakoval le malokdo, se je izkazal z novo zmago, že enajsto zaporedno v vseh razredih na Sachsenringu in osmo v najmočnejši konkurenci. Marquez je na ta način postavil še en mejnik, saj je postal prvi po legendarnem Giacomu Agostiniju z vsaj osmimi zaporednimi zmagami na istem prizorišču, Italijan ima sicer kot rekorder še eno več. A del slave je vnovič pobral tudi Portugalec Miguel Oliveira. Zmagovalec preizkušnje v Montmelu pred dobrima dvema tednoma je bil tudi na Sachsenringu v igri za zmago. Z Marquezom sta bila ves čas v ospredju, preostala konkurenca pa ni bila v igri za najvišjo stopničko zmagovalnega odra. "Proti koncu je bilo kar razburljivo, uspelo mi je priti zraven, a ne dovolj, da bi napadel. Zadovoljen sem tudi z drugim mestom in upam, da bo šlo tako naprej," je dejal Oliveira. "Lovljenje Marca? Malo sva uprizorila igro mačke z miško, mar ne? Zanimiva dirka je za nama, mislim, da sva se peljala precej bolje od konkurence. Pravzaprav sva imela zasebno dirko," je bil za Corriere Dello Sport slikovit Oliveira, ki se je ob koncu sprijaznil z zanesljivim drugim mestom in ni več napadal, tretji je bil Fabio Quartararo. Francoz je z novimi 16 točkami ostal na vrhu seštevka.