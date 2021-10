Öncü, krivec za spektakularno nesrečo v Austinu, bo moral izpustiti dve dirki

Spektakularna nesreča na dirkališču COTA v Austinu se je zgodila v tretjem krogu sprinterske dirke (videli smo namreč ponovljeni start z le petimi krogi) na eni od ravnin, pri veliki hitrosti, glavni krivec pa je bil po mnenju komisarjev Dorne Turek Deniz Öncü, ki sicer sploh ni pristal na tleh. Je pa na tla spravil Španca Jeremyja Alcobo, nato pa sta v zrak poletela še vodilni dirkač prvenstva Pedro Acosta in Italijan Andrea Migno.

Po ogledu počasnih posnetkov so komisarji ugotovili, da je Öncü najprej prehitel Alcobo, nato pa mu skušal zapreti pot, še preden bi ga prehitel s celotnim obsegom motocikla. Alcoba je padel na tla, čez njegov motocikel pa sta zapeljala še Andrea Migno in Pedro Acosta, ki sta poletela v zrak. Čudežno ni bil nihče od vpletenih huje poškodovan, toda dirka razreda moto3 je bila (še drugič) prekinjena, tokrat tudi dokončno. "Videli smo potencialno smrtonosen padec. Nekdo mora zdaj nekaj ukreniti – kaj se mora še zgoditi!? V tem letu so zaradi podobnih nesreč umrli že trije mladi, ne moremo tako nadaljevati. Tako se ne da dirkati," je po dirki potarnal Migno v pogovoru za Sky Sport MotoGP.

"Lahko me prehitiš in obdržiš svojo linijo tudi po prehitevanju. Na tla sem padel v šesti prestavi, verjetno pri hitrosti okoli 200 km/h, in vedel sem, da je za menoj še precej dirkačev, zato sem se ustrašil," je po dirki razlagal nesrečni Alcoba. "Na srečo smo vsi v redu, tako jaz in Acosta kot Migno," je za crash.net zaključil Italijan.