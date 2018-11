Öncüja pohvalili dirkači motoGP

Can Öncü je čez noč postal senzacija, potem ko je na svoji prvi dirki v svetovnem prvenstvu senzacionalno zmagal. Dosežek turškega dirkača na VN Valencie so pohvalili številni dirkači razreda motoGP in mu v razredu moto3, kjer bo nastopil naslednjo sezono, pripisujejo uspešno kariero.

Can Öncü je v sezoni 2018 postal zmagovalec pokala novincev, z naslovom prvaka pa si je zagotovil posebno povabilo za nastop na zadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v razredu moto3 v Valencii. Od 15-letnega turškega dirkača se ni pričakovalo, da bo na prvi dirki dosegel tako viden rezultat, toda Can je presenetil vse. Tudi dirkače razreda motoGP. Večji od bratov Öncü, njegov brat dvojček Deniz bo še eno sezono ostal v pokalu novincev, je namreč na izjemno zahtevni deževni dirki na stezi Ricardo Tormo ugnal izkušenejše dirkače razreda moto3. Can Oncu FOTO: motoGP Kot član moštva Ajo KTM je zmagal in tako še potrdil svoj nesporni dirkaški talent. "To je bilo nekaj nerealnega. Je najmlajši zmagovalec dirke za svetovno prvenstvo. Da je tako nadzoroval dirko, v zelo težkih razmerah, je res neverjetno,"je o mladem Canu povedal zmagovalec dirke razreda motoGP za VN Valencie Andrea Dovizioso. Nad vožnjo mladega fanta iz Alanyaja je bil zelo navdušen tudi Pol Espargaro, ki dirka med elito za tovarniško moštvo KTM: "On je najboljši, za nameček je še prijazen fant. Zelo sem vesel, da nabor talentov znotraj KTM deluje tako dobro. Ko bo še odrasel in dozorel, bo pokazal pravi talent. Morda mu uspe priti v prvo moštvo KTM v razredu motoGP." Can Oncu FOTO: motoGP Brata Öncü sta svojo dirkaško pot začela na motokros motorju, toda njun talent ju je hitro ponesel na cestno-hitrostne dirke. "Neverjetno. Odpeljal je neverjetno dirko in v takšnih norih razmerah, niti ne vem, ali je kdaj prej že dirkal v takšnih razmerah," je njegov uspeh pohvalil Alex Rins, ki se je v podobnih vremenskih razmerah izkazal na dirki razreda motoGP v Valencii. Can Öncü bo v sezoni 2019 dirkal v razredu moto3, za moštvo Ajo KTM, ki slovi, da je v preteklosti ustvarilo kar nekaj svetovnih prvakov.