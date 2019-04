Preiskava pri Hondi se nadaljuje: Lorenza očitno ustavila elektronika

Težavam Jorgeja Lorenza v prvi sezoni z ekipo Repsol Honda ni videti konca. Španec tudi na VN Amerik v teksaškem Austinu ni imel sreče in deset krogov pred koncem dirke preprosto ustavil svoj motocikel v izletni coni. Petkratni prvak skupaj s svojo ekipo od takrat ni pojasnil razlogov za odstop, potem ko je že v kvalifikacijah poskrbel za enega najbolj komentiranih prizorov v Austinu, ko je po svojih besedah zaradi težav z verigo svoj motocikel poskušal prisloniti na zid ob štartno-ciljni ravnini, a je motocikel padel po tleh, Majorčan pa je stekel v bokse.

Na dirki naj bi ga ustavile težave z elektroniko, vsaj tako zdaj, več dni po dirki, sporočajo iz tabora LCR Honde, kjer so bili tako kot kolegi iz garaže Repsol Honde močno nezadovoljni z razpletom dirke, ki jo je njihov prvi adut Britanec Cal Crutchlowkončal predčasno, a za razliko od Lorenza s padcem.

'Za Hondo je zanesljivost motocikla absolutna prioriteta'

"Jorgejeva težava je bila elektronika. Takšna je: manj konkretna kot mehanske zadeve, ki se precej manjkrat pokvarijo,"je revija Motociclismocitirala športnega direktorja LCR Honde Oscarja Hara. "Pri Hondi se ni prižgal alarm, a že ko se pojavi najmanjša težava, nas vse ustavijo, pripeljejo motocikle, preverijo elektroniko in vse skupaj. Za Hondo je zanesljivost motocikla absolutna prioriteta, to je pomembneje tudi od prvenstva, za to najbolj skrbijo, da se motocikel ne pokvari in zdrži do konca dirk,"je dodal Haro.

Skrivnostna sta bila po dirki v Austinu tako Lorenzo kot šef ekipe Alberto Puig, ki je celo dejal, da "ne sme povedati", kaj se je dogajalo na stezi. Izjave Puiga in Lorenza, ki je dejal, da je "zelo razočaran", si lahko preberete tukaj.