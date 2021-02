Mir: Ostajam zvest številki 36, z njo sem se 'podpisal' na zemljevid

Joan Mir verjame, da bo v novem tekmovalnem letu, ki se bo začelo v Katarju, znova konkurenčen. A vlogo favorita vseeno prepušča Marcu Marquezu , za katerega še ni jasno, ali bo do prve dirke konec marca sploh pripravljen.je laskavi naslov v kraljevem motociklističnem razredu osvojil z motociklom znamke Suzuki, ta proizvajalec iz Hamamatsuja pa je v prvenstvu zadnjič slavil leta 2000, ko je lovoriko osvojil Američan Kenny Roberts mlajši , takrat še v 500-kubičnem razredu. Zadnji prvak pred njim pa je bil Robertsov rojak Kevin Schwantz v sezoni 1993. Mnenja o prvaku so deljena. Po mnenju številnih ljubiteljev motociklizma je Španec v lanski sezoni zasluženo postal svetovni prvak, saj so bili njegovi rezultati najbolj konstantni in je najbolj pridno nabiral točke v prvenstvu. Spet drugi pa so na nasprotnem bregu. Ni malo takšnih, ki menijo, da je bila Mirova predstava premedla za naslov najboljšega na svetu, saj je španski dirkač zmagal le enkrat samkrat v celotni sezoni.

Verjetno pa to ni razlog, da se je 23-letni Majorčan odločil, da bo tudi v sezoni 2021 na čelu dirkalnika ponosno nosil svojo staro številko 36. "Resda bi bilo lepo nositi enko in s tem ves čas opominjati sebe in druge, da sem aktualni prvak," je sprva za Corriere Dello Sport dejal Joan Mir. "Eno jutro sem se zbudil in odločitev je prišla kar sama od sebe. Moja številka ostaja 36. Opominjala me bo na zahtevno pot, ki sem jo prehodil do naslova svetovnega prvaka," nadaljuje Mir in poudarja, da to ni odločitev, ki ga bo spremljala do konca kariere. "Številka 36 simbolizira marsikaj v moji karieri, a nisem predstavnik vraževerja za vsako ceno. Kdo ve, morda bom že v naslednji odločil nositi enko," je za Corriere Dello Sport še dejal Joan Mir.

Veliko sprememb v ekipah za leto 2021

Karavana motoGP bo v sezoni 2021 doživela precej kadrovskih rošad. V elitni razred se bodo preselili trije letošnji udeleženci nižjega razreda moto2, svetovni prvak Enea Bastianini, drugi Luca Marini ter Jorge Martin. Tovarniška ekipa Ducatija bo imela povsem novo zasedbo (Jack Miller in Francesco Bagnaia), pri Yamahi bo veteran Valentino Rossi odšel k poltovarniški ekipi SRT, v prvo postavo pa se bo od tam k Mavericku Vinalesu preselil Fabio Quartararo. Pri Hondi računajo na vrnitev letos poškodovanega svetovnega prvaka Marca Marqueza, njegov brat Alex Marquez gre k poltovarniški ekipi LCR. V tovarniško ekipo prihajaPol Espargaro. V tovarniški ekipi KTM pa bosta, kot smo zapisali, Brad Binder in Miguel Oliveira, zmagovalec zadnje letošnje dirke na domačem terenu na Portugalskem.