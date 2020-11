Ostri odzivi na kazen Yamahi, oglasil se je tudi Marc Marquez

Marquez (desno) in Andrea Dovizioso, ki bi se ob drugačni odločitvi komisarjev lahko dvignil vse do drugega mesta v skupnem seštevku.

Pred prvimi prostimi treningi na dirkališču Ricarda Torma v Chesteju se je karavana dirkačev motoGP ukvarjala zgolj in samo z eno novico: komisarji tekmovanja so namreč po zasedanju Zveze konstruktorjev in ekip (MSMA) zaradi nedovoljenih posegov na motociklih na prvi dirki sezone v Jerezu točkovno kaznovali ekipe Yamahe, ne pa tudi njenih dirkačev, s čimer je vrstni red v skupnem seštevku razreda motoGP ostal nespremenjen in, seveda, tudi bolj zanimiv za gledalce.

Španski dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da gre za "škandal", ki meče temno senco nad razplet letošnjega prvenstva, sploh če bi na koncu slavil kateri od dirkačev z yamaho. Japonski proizvajalec motociklov je imel na uvodu nove sezone velike težave z zaklopkami, ki so privedle do več različnih okvar pogonskih agregatov, težave pa so rešili z nedovoljenim posegom.

'Zelo težko razumljivo'

"Zdaj se zdi, da prednosti pri strojni opremi ne vplivajo na nas dirkače. To je zelo težko razumljivo,"je skupaj z nekaj pomenljivimi čustvenimi simboli na Twitterju zapisal svetovni prvak Marc Marquez.

Pri dnevniku ASso dodali, da so pri Repsol Hondi zelo nezadovoljni nad razpletom dogodkov, podobno pa seveda velja tudi za vse ostale ekipe, ki ne morejo razumeti, kako so lahko komisarji skupaj z MSMA in Freddiejem Spencerjemjaponske rivale kaznovali z odvzemom 50 točk v konstruktorskem seštevku, kar je dvakratnik točk, ki jih je z zmago v Jerezu Yamahi priboril Francoz Fabio Quartararo(Petronas Yamaha SRT). Ta je za zmago dobil 25 točk, še 11 jih je dodal Italijan Franco Morbidellis petim mestom, tu pa je še 20 točk Monster Energy Yamahe, ki jih je z drugim mestom osvojil Španec Maverick Vinales. Tudi brez omenjenih točk so ekipe Yamahe ostale v seštevku ekip.

Quartararo, Vinales in Morbidelli tako ostajajo 14, 28 oziroma 32 točk za vodilnim v skupnem seštevku, Špancem Joanom Mirom(SUZUKI ECSTAR). Pri sinje modrih so lahko še posebej nezadovoljni, saj bi Mir v primeru odvzema omenjenih točk zdaj za 28 točk vodil pred drugouvrščenim Andreo Doviziosom (Ducati), tretji pa bi bil njegov moštveni kolega in rojak Alex Rins(32 točk zaostanka).