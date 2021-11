Lecuona 'šampion' padcev, Marc Marquez na drugem mestu

Tretji je tudi Španec Aron Canet (moštvo Flexbox HP40, Kalex), dirkač razreda moto2, ki jih je zbral 21, so statistiko sestavili na uradni spletni strani motoGP. Na četrtem mestu je Pol Espargaro (20), nato pa z devetnajstimi sledijo Alex Marquez (motoGP), Albert Arenas (moto2) in Toba Kaito (moto3).

Izračunali so tudi, da je bilo v celotni sezoni (v vseh treh razredih) 950 padcev na 18 dirkah (sem so vključeni tudi vsi prosti treningi in ogrevanja, se pravi celoten sklop od petka do nedelje). Največ jih je bilo v razredu moto2 (367), sledi razred moto3 (305), 278 pa jih je bilo v razredu motoGP. Lani jih je bilo recimo manj (722), kar je najnižja številka od leta 2010, ko je na voljo statistika, a je bilo lani tudi manj dirk (14). Rekordno ostaja leto 2017, takrat so zabeležili skupaj kar 1126 padcev (čez tisoč je šlo tudi v letih 2018 in 2016).

Na koncu še tale zanimivost: največ padcev na posameznem dogodku, oziroma kot kaže najbolj nevaren ovinek je ovinek 3 (turn 3) na dirkališču v francoskem Le Mansu (37 padcev), sledi pa ovinek 1 (turn 1) na nemškem dirkališču Sachsenring, kjer so zabeležili 22 padcev.