MotoGP

Padec, a hiter povratek Marca Marqueza: Nihče ni rekel, da bo lahko

Motegi, 27. 09. 2025 06.27 | Posodobljeno pred eno minuto

Vodilni v skupnem seštevku razreda MotoGP Marc Marquez je v zadnjem prostem treningu v Motegiju padel, a se pobral in v kvalifikacijah osvojil tretje mesto, medtem ko je bil njegov brat Alex, ki mu teoretično še edini lahko parira v boju za naslov, šele osmi. Najhitrejši je bil Francesco Bagnaia, drugo mesto pa je zasedel Joan Mir. Sprint dirko lahko od 8. ure spremljate na Kanalu A in VOYO.

MotoGP – VN Japonske
MotoGP – VN Japonske FOTO: VOYO

"Nihče ni rekel, da bo lahko," se je pošalil Marc Marquez po kvalifikacijah. "Ampak po pravici povedano se počutim vedno bolje. Res je, da je manjši padec na treningu malce načel samozavest, a v kvalifikacijah sem se na motorju počutil udobno, posebej v zadnjem poskusu. Vsakič, ko sem šel na stezo, je bilo boljše."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marquez je za kratek čas celo držal najboljši čas, a ga je nato prehitel Joan Mir, na koncu pa ga je s presenetljivim izzivom zaustavil še močno izboljšani moštveni kolega Francesco Bagnaia.

Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem.
Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem. FOTO: 24ur.com

"Cilj je dosežen – start iz prve vrste," je dodal Marquez. "Zdaj bomo poskušali naslednje: borba za oder v sprint dirki in glavni cilj jutri." Ta "glavni cilj" je, da osvoji vsaj tri točke več kot brat Alex, kar bi mu že v nedeljo popoldne prineslo naslov svetovnega prvaka 2025.

Alex Marquez je startno mesto iskal že v prvi kvalifikacijski skupini, na koncu pa se moral zadovoljiti z osmim mestom.

Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem.
Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem. FOTO: 24ur.com
