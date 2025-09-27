Padec, a hiter povratek Marca Marqueza: Nihče ni rekel, da bo lahko

"Nihče ni rekel, da bo lahko," se je pošalil Marc Marquez po kvalifikacijah. "Ampak po pravici povedano se počutim vedno bolje. Res je, da je manjši padec na treningu malce načel samozavest, a v kvalifikacijah sem se na motorju počutil udobno, posebej v zadnjem poskusu. Vsakič, ko sem šel na stezo, je bilo boljše."

Marquez je za kratek čas celo držal najboljši čas, a ga je nato prehitel Joan Mir , na koncu pa ga je s presenetljivim izzivom zaustavil še močno izboljšani moštveni kolega Francesco Bagnaia .

"Cilj je dosežen – start iz prve vrste," je dodal Marquez. "Zdaj bomo poskušali naslednje: borba za oder v sprint dirki in glavni cilj jutri." Ta "glavni cilj" je, da osvoji vsaj tri točke več kot brat Alex, kar bi mu že v nedeljo popoldne prineslo naslov svetovnega prvaka 2025.

Alex Marquez je startno mesto iskal že v prvi kvalifikacijski skupini, na koncu pa se moral zadovoljiti z osmim mestom.