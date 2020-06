Padec dirkača v motoGP ekipo stane od 15.000 do 100.000 evrov

V prenosih treningov in kvalifikacij na Kanalu A in VOYO pogostokrat vidimo padce dirkačev, ki jih potem spremljevalno vozilo oz. motor odpelje v garaže, kjer se usedejo na nov motocikel, ki jih že čaka v garaži. A vse vendarle ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Predvsem so padci povezani z velikimi stroški ekip. Padce izkusijo praktično vsi dirkači, so pa tu dirkači, ki pogosteje končajo v pesku ali na tleh kot nekateri drugi. Med tistimi, ki se pogosto znajde na tleh, je tudi Marc Marquez , član HRC Honde.

Christophe Bourguignon, dirkaški inženir Cala Crutchlowa, je ocenil, koliko stanejo padci 34-letnega Britanca, ki vozi enak motor kot aktualni svetovni prvak Marc Marquez. "Za Cala najemamo dva motorja za dva milijona evrov na leto z vsemi vključenimi stroški razvoja in dela inženirjev ekipe HRC, ki so z nami vsako dirko. Morda se sliši znesek visok, toda v to je vključenega veliko kadra," je za Paddock GP poudaril Bourguignon. "Cena vsebuje tudi nadomestne dele, toda lahko pride do težav, če imaš na dirkaški konec tedna hude padce. Padec v razredu motoGP lahko stane od 15.000 do 100.000 evrov, tukaj padec za 2000 evrov ne obstaja," je bil slikovit inženir Cala Crutchlowa.

"Če imamo srečo, zamenjamo le dele, ki jih imamo na zalogi, in nadaljujemo, toda če se zgodi velika nesreča ali serija majhnih zaporednih padcev, lahko nemudoma pride do težav. Na primer: imamo le pet rezervoarjev za gorivo na zalogi. Enako velja za izpuhe in hladilnike. Če zaprosiš HRC za določen del, obstaja minimalni čas izdelave in predaje, ki lahko traja celo pet ali šest tednov," je opisal Bourguignon. Ta je spregovoril tudi o delih motorja, ki se jih med sezono zelo redko menja. "Zavorne čeljusti se zelo redko menja, prav tako pogonski agregat. Trkam po lesu, ker imamo na sezono omejeno število motorjev, a ne spomnim se, da bi kdaj po padcu menjali pogonski agregat. Je dobro zaščiten. Tudi po veliki nesreči, v kateri smo morali zamenjati 90 odstotkov delov, je agregat ostal nedotaknjen," je zaključil Bourguignon.