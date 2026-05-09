Marc Marquez po zlomu stopala izpušča dirki v Franciji in Kataloniji

Le Mans že tradicionalno velja za dirkališče, ki med vsemi prizorišči postreže z največjim številom padcev. Tudi ta konec tedna smo že videli lepo število padcev, najbolj spektakularen med vsemi pa je bil nevaren "highside" Marca Marqueza, ki ga je v zadnjem krogu sprinta grdo vrglo čez krmilo.

Takoj je bilo videti, da padec ni bil nedolžen, saj Španec ni mogel stopiti na desno nogo. Kasneje pa so iz tovarniške ekipe Ducatija sporočili, da je Marquez utrpel zlom pete metatarzalne kosti v stopalu. Kot so dodali v ekipi Španca, je njihov dirkač ta konec tedna že končal z dirkanjem, zaradi poškodbe pa bo izpustil tudi veliko nagrado Katalonije, ki bo na sporedu prihodnji konec tedna.

Prestal bo tudi operacijo rame, ki jo je načrtoval vnaprej

Marquez sedaj potuje v Madrid, kjer pa ne bo prestal le operacije stopala. V pogovoru za špansko televizijo DAZN je namreč presenetil z izjavo, da je imel takoj po dirki v predmestju Barcelone v načrtu operacijo desne rame. Sedaj, ko ga je poškodba stopala tako ali tako prisilila v počitek, pa bo operacijo prestal že v naslednjih dneh. "Letošnjo sezono imam z ramo več težav, kot je normalno. Skušal sem se prepričati v nasprotno, toda v Jerezu sem videl, da nekaj ni tako, kot mora biti in šel sem tudi na zdravniške preglede. Zdravniki so videli, da je vijak, ki so ga namestili po zlomu nadlahtnice, v nenavadnem položaju in se, ko dirkam, dotika radialnega živca in to me ovira, zaradi tega dirkam tako nedosledno in imam toliko nepričakovanih padcev," je pojasnil Španec.

Z mislijo na operacijo v Le Mansu rezerviran

Devetkratni prvak je priznal, da je tudi zaradi načrtovane operacije dirkaški konec tedna v Le Mansu začel precej previdneje. Že v petek je dirkal rezervirano in na popoldanskem treningu ostal zunaj najboljše deseterice. Posledično je v soboto nastopil v počasnejši kvalifikacijski skupini, tam pa sestavil odličen krog in postavil celo nov rekord steze. Dober čas kroga je dosegel tudi v hitrejši skupini, saj je zaostal le za Bagnaio.