MotoGP

Marc Marquez po zlomu stopala izpušča dirki v Franciji in Kataloniji

Le Mans, 09. 05. 2026 16.05 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
Ž.Ž.
Padec Marca Marqueza

Marc Marquez v letošnji sezoni še ni prišel v pravo formo, njegove težave pa so se v Le Mansu še poglobile. V zadnjem krogu sprinta ga je izstrelilo iz motocikla, pri grdem padcu pa si je zlomil kost v desnem stopalu, zaradi česar bo moral pod nož ter izpustiti nedeljsko preizkušnjo v Le Mansu in domačo dirko v katalonskem Montmeloju. Španec pa bo, kot je presenetil, v naslednjih dneh prestal tudi operacijo desne rame, saj ga ta že dlje časa ovira pri dirkanju.

Le Mans že tradicionalno velja za dirkališče, ki med vsemi prizorišči postreže z največjim številom padcev. Tudi ta konec tedna smo že videli lepo število padcev, najbolj spektakularen med vsemi pa je bil nevaren "highside" Marca Marqueza, ki ga je v zadnjem krogu sprinta grdo vrglo čez krmilo.

Takoj je bilo videti, da padec ni bil nedolžen, saj Španec ni mogel stopiti na desno nogo. Kasneje pa so iz tovarniške ekipe Ducatija sporočili, da je Marquez utrpel zlom pete metatarzalne kosti v stopalu. Kot so dodali v ekipi Španca, je njihov dirkač ta konec tedna že končal z dirkanjem, zaradi poškodbe pa bo izpustil tudi veliko nagrado Katalonije, ki bo na sporedu prihodnji konec tedna.

Prestal bo tudi operacijo rame, ki jo je načrtoval vnaprej

Marquez sedaj potuje v Madrid, kjer pa ne bo prestal le operacije stopala. V pogovoru za špansko televizijo DAZN je namreč presenetil z izjavo, da je imel takoj po dirki v predmestju Barcelone v načrtu operacijo desne rame. Sedaj, ko ga je poškodba stopala tako ali tako prisilila v počitek, pa bo operacijo prestal že v naslednjih dneh.

"Letošnjo sezono imam z ramo več težav, kot je normalno. Skušal sem se prepričati v nasprotno, toda v Jerezu sem videl, da nekaj ni tako, kot mora biti in šel sem tudi na zdravniške preglede. Zdravniki so videli, da je vijak, ki so ga namestili po zlomu nadlahtnice, v nenavadnem položaju in se, ko dirkam, dotika radialnega živca in to me ovira, zaradi tega dirkam tako nedosledno in imam toliko nepričakovanih padcev," je pojasnil Španec. 

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Z mislijo na operacijo v Le Mansu rezerviran

Devetkratni prvak je priznal, da je tudi zaradi načrtovane operacije dirkaški konec tedna v Le Mansu začel precej previdneje. Že v petek je dirkal rezervirano in na popoldanskem treningu ostal zunaj najboljše deseterice. 

Posledično je v soboto nastopil v počasnejši kvalifikacijski skupini, tam pa sestavil odličen krog in postavil celo nov rekord steze. Dober čas kroga je dosegel tudi v hitrejši skupini, saj je zaostal le za Bagnaio.

Kljub drugemu startnemu mestu pa je Španec priznaval, da še vedno ne razume obnašanja svojega motocikla in svojega dirkanja na njem. "Ne morem dirkati dosledno, lahko pa, pod vplivom adrenalina, postavim hiter krog, saj še vedno vem, kako biti hiter. V počasnejši skupini mi je uspel odličen čas, ki ga potem nisem mogel več ponoviti, a bilo je dovolj. Korak za korakom vse bolje razumemo dogajanje na motociklu, vse skupaj pa bomo poskušali še izboljšati v prihodnjih tednih," je dejal po kvalifikacijah.

Odličnega izhodišča Marquez na sprintu ni unovčil. Že takoj po startu je padel na peto mesto, v nadaljevanju pa izgubil še dve mesti proti Pedru Acosti in Joanu Miru. V zadnjih krogih se je sicer spogledoval s šestim ali celo petim mestom, toda grd padec v zadnjem krogu je vse možnosti za napredovanje po lestvici navzgor dokončno pokopal.

motogp vn francije le mans marc marquez padec highside

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
09. 05. 2026 17.13
Ta pa ne more brez peska,da se ni v mladosti preveč v peskovniku igral.Je že kdo preštel valjanje po pesku.Ta je po mojem doktorja Rossija prehitel za 100 krat.
NkMaribor
09. 05. 2026 17.07
Kaj dela ta margez!?Še jaz bi bil boljšo vsaj končal bi dirko!
Callux
09. 05. 2026 16.55
Poleg zlomljenega stopala je Marc razkril tudi, da ga čaka še ena operacija desne rame.. Saj se je eden od vijakov zlomil in pritiska na radialni živec, zaradi česar ima letos precej težav..
gogi_
09. 05. 2026 16.53
Karma remix,
ESPRESSO
09. 05. 2026 16.48
Jihaaaaaa!!!!
AimBotkin
09. 05. 2026 16.51
Sicer ne navijam za Marca ampak si človek zasluži veliko spoštovanje kaj vse je dal čez. Taki degeneriki kot ti k se z kavča ne dvignete pa itak škoda zraka.
