'Pecco in Franco nikakor ne bosta popuščala Valentinu'

Akademija VR46, ki jo je pred dobrimi šestimi leti ustanovil devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi, v zadnjih sezonah že zanje sadove trdega in skrbno načrtovanega dela. Franco Morbidelliin Francesco Bagnaiasta namreč v zadnjih dveh sezonah osvojila naslova svetovnih prvakov v razredu moto2. Morbidelli je lani postal celo prvi dirkač slovite akademije, ki je nastopal v elitnem razredu motoGP. Letos se mu bo kot član moštva Pramac pridružil še 22-letni rojak Bagnaia, ki je v lanski sezoni celo naslov svetovnega prvaka v srednjem tekmovalnem razredu osvojil z moštvom Sky Racing VR46, ki ga je prav tako ustanovil Rossi.

O prihajajoči sezoni, kjer bosta prvič v elitnem razredu na startu stala kar dva dirkača iz akademije, je spregovoril tudi vodja akademije iz Tavullie Alessio 'Uccio' Salucci. "Pecco in Franco ne bosta dovolila, da ju odnos z Valentinom ovira pri dirkanju. Ne bosta se mu pustila in popuščala v bojih z njim. Oba sta si zastavila svoje cilje in te bosta poskušala uresničiti. Seveda ju bomo prosili, da ne bosta na stezi izzvala kakšnih konfliktov in nevarnih manevrov. Pričakovali smo, da se bo prej ali slej to zgodilo, saj je bil to cilj naše dirkaške akademije. Hkrati pa bozo zelo koristno, saj se bosta lahko oba veliko naučila ob svojem mentorju in napredovala kot dirkača," je uvodoma povedal vodja dirkaške akademije VR46.