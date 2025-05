'Pecco preveč 'opeva' težave z dirkalnikom, naj se koncentrira nase'

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Francesco Pecco Bagnaia se je v preteklosti v drugem delu motociklistične sezone že znal vrniti med žive in tudi že nevtralizirati (večji) točkovni zaostanek, toda tekoča sezona se zdi polna preprek in prepletena s težavami, ki jim ni videti konca. Torinčan tako za vodilnim Marcom Marquezom zaostaja 51 točk in zdi se, da bo tudi po prihajajoči VN Velike Britanije v Silverstonu točkovni zaostanek 28-letnega Torinčana ogromen.

Luigi Dall'Igna FOTO: motogp.com icon-expand

"Če se bo Pecco ves čas skliceval na težave z dirkalnikom in s prstom kazal v garažo, mu ne bo nič lažje na stezi," je bil brez dlake na jeziku šef rdečih iz Borga Panigaleja vodilni mož rdečih Luigi Dall'Igna. "Škoda za klavrn razplet Le Mansa. Kazalo je precej bolje, saj je bil Peco zelo hiter na treningih in tudi kvalifikacijah. Nato je imel težave z mehko pnevmatiko. Na sploh ima določene nevšečnosti, ki jim še ni kos, s sprednjim delom dirkalnika. A želel bi, da o tem ne govori preveč in se koncentrira nase in na svoje delo na stezi," je za Corriere Dello Sport nadaljeval Dall'Igna.

"Če je napaka na sprinterski dirki še opravičljiva, pa je na osrednji nedeljski preizkušnji v Franciji naredil napako, ki se mu ne bi smela pripetiti. Gremo naprej, vemo da ekipa dobro deluje, tako da je le še vprašanje časa, kdaj bo tudi Pecco zadovoljen s svojim dirkanjem. Zaenkrat še ni in nezadovoljstvo kaže na vsakem koraku. Želel bi le, da naprej razčisti s sabo," pred dirkaškim vikendom v Silverstonu sporoča šef Ducatija.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za razliko od dolgoletnega "manekena" družine rdečih Bagnaia pa se je novopečeni član Ducatija Marc Marquez, ki je med rdečimi od začetka tekoče sezone, na novem motociklu že takoj odlično znašel.