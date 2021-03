Svetovni prvak gostil zvezdnika Barce: 'Mir je izvrsten učitelj'

Pedriju je družbo delal tudi brat Fernando, s katerim si, ko je to mogoče, skupaj ogleda vse dirke najelitnejšega razreda svetovnega motociklizma. Mirovega motocikla GSX-RR sicer ni preizkusil, se pa je nanj usedel in opazoval, kako je aktualni svetovni prvak z njim zganjal norčije. V dirkaškem kombinezonu sta se nato oba izkazala tudi v nogometnih veščinah, ko je bil seveda v veliki prednosti Pedri, ki se po selitvi s Tenerifa hitro uveljavlja v enega največjih biserov evropskega in svetovnega nogometa.

Nekdanji član drugoligaša Las Palmasa se je v prvi sezoni pri Barceloni že večkrat izkazal in povsem uveljavil v udarni enajsterici trenerja Ronalda Koemana . Novembra lani je dopolnil šele 18 let, je pa velik privrženec motociklizma in tudi rojaka Mira, ki je po poročanju spletne strani motogp.com privrženec nogometne ekipe Barcelone in njenega talentiranega člana. Z Mirom je Pedri posnel nekaj materiala za novi dokumentarni film, ki bo govoril o njegovi prvi sezoni na Camp Nouu. Pod naslovom Sonando Juntos (Sanjajoč skupaj) je na ogled že na voljo na klubskem kanalu BARÇA TV+ , epizoda z Mirom pa bo premiero dočakala 17. marca.

Kot so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja, je šlo na dirkališču v Montmeloju za poseben dogodek: srečanje svetovnega prvaka Joana Mira (Team Suzuki Ecstar) in novega člana Barcelone Pedra Gonzaleza Lopeza , ki je nogometnim navdušencem bolj znan zgolj kot Pedri . Skupaj sta obiskala tudi ranč Rocco's, kjer je Pedri v družbi Mira in avstralskega zvezdnika ekipe Ducati Jacka Millerja spoznal tudi motokros.

Pedri: Navdušen nad motokrosom

"To je bil spektakularen dan! Dan, ko sem bil tukaj z Joanom, je bil zame poseben, ker je pred njim še tako svetla prihodnost in glede na to, kaj mu je že uspelo doseči ... Želim mu vso srečo na tem svetu, da bi le nadaljeval s tem, kar je počel do sedaj!"je za uradno spletno stran prvenstva motoGP povedal Pedri.

"Ko poskusim nove stvari, se vedno rad pozanimam glede tega, kaj počnem in o čem govorim, bil pa je izvrsten učitelj! Res sem hvaležen," je nadaljeval Pedri."Presenetil me je motokros, nisem vedel, da dirka na pesku, zdi pa se mi, da je razlika med treniranjem na pesku in dirkanjem na asfaltu zelo velika, a mi je Joan pojasnil, da gre za ravnotežje. Mislim, da lahko iz tega potegne veliko, na pesku lahko bolj drsiš, bil pa sem navdušen nad tem, kar je počel tam! Sva v podobni situaciji, vzela sva se od 'nikoder', v enem letu pa se je vse tako zelo hitro spremenilo. Je izvrstna oseba in lahko vidite, kako skromen je. Naj le tako dela še naprej, saj mu gre tako dobro ... Tudi jaz bom delal tako, kot sem do sedaj, da bi dosegel cilje, ki smo si jih zastavili! Od motoGP lahko potegneš zmagovalno miselnost. Tako zelo so odločni ... In vse te ure treningov, ki jih opravijo. Veliko delajo! Zdaj, ko sem ga spoznal, bom Joanu še bolj sledil kot dirkaču, saj me je naučil kar nekaj stvari! Dirke bom gledal z bratom, ki obožuje motoGP."

'Bomo videli, ali mi uspe priti na Camp Nou'

Mir je povedal, da se je zelo zabaval in da rad poskusi nekaj drugačnega. Dodal je, da je moral Pedri premagati občutke nelagodja, ko mu je pomagal obleči dirkaški kombinezon.

"Vesel sem in ponosen na ta dan, zelo smo se zabavali, zažgali smo tudi nekaj gum! Drugačen, a zabaven dan," je povedal Mir. "To je druga zgodba, nič ti ne da občutka moči tako, kot ravno motoGP. To je nekaj drugega in res je užival v tem, v vožnji po zadnjem kolesu na ravnini. Čudno je, ko si prvič oblečeš kombinezon, učil sem ga, kako je to treba narediti. To je bilo nekaj, kar ni bilo pod njegovim nadzorom, in nekaj, česar ni počel še nikoli, če pa bi moral jaz nekega dne na Camp Nou, bi bilo to brez dvoma čudno zame! V kombinezonu je bil torej malce izzvan! Veselim se, da ga bom nekega dne, ko bo situacija v zvezi z covidom-19 boljša, povabil na dirko in v garažo Suzukija, kjer bo lahko užival v izkušnji motoGP. Bomo videli, ali mi uspe priti na Camp Nou!"