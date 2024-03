Pedro Acosta bo po VN Portugalske morda moral na operacijsko mizo

A zdaj je v javnost pricurljala novica, da naj bi pri njegovem moštvu Tech3 GASGAS po dirki prišli do zaključka, da pnevmatike niso bile pretirano obrabljene. 19-letnik naj bi vodilnim možem izpostavil bolečine v svoji levi podlakti. V moštvu so se odločili, da bodo težavo bolj podrobno raziskali v ponedeljek po VN Portugalske.

Pedro Acosta je deset krogov pred koncem svoje prve dirke v kraljevskem razredu v Katarju zasedal četrto mesto. Na koncu je padel na deveto mesto in mnogi so domnevali, da je bila za počasnejšo vožnjo v zadnjih krogih kriva njegova neizkušenost. Po odlični predstavi na začetku je bilo namreč nenaden padec v njegovi hitrosti najlažje razložiti s pretirano obrabo pnevmatik zaradi njegove agresivne vožnje.

Sumijo na kompartment sindrom. Opredeljen je kot moteno delovanje organov ali tkiv, ki je posledica zmanjšanega dotoka krvi zaradi povišanega tlaka znotraj kompartmenta v podlakti. Med dirkači v karavani motoGP je to zelo pogosta težava in skoraj vsi so vsaj enkrat v svojih karierah zaradi nje morali pod nož.

Po VN Portugalske bo karavana motoGP tri tedne počivala, saj bo naslednji dirkaški vikend na sporedu šele 12. aprila v ZDA. Ali bo v primeru operacije Acosta na njej nastopil, še ni znano, saj naj bi za popolno okrevanje dirkači potrebovali od štiri do šest tednov. Vsekakor pa bo zanimivo spremljati njegove vožnje na Portugalskem. Že jutri boste na VOYO lahko spremljali proste treninge v Portimau.