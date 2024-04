Pedro Acosta – nova zvezda razreda motoGP

Vsak šport v vsakem obdobju ima in potrebuje zvezdnike, ki jih lahko navijači občudujejo. V motociklizmu je bil prvi idol, še v času, ko se je svetovno prvenstvo oblikovalo, Jeff Duke, ki ga je v tej vlogi v naslednjem desetletju nasledil absolutni rekorder po naslovih prvaka Giacomo Agostini. V sedemdesetih je to še raven višje po številu naslovov dvignil precej manj uspešen, sicer dvakratni zaporedni prvak med elito, a zato tudi izven stez še bolj zabaven in priljuden Barry Sheene, pa tudi njegov rival Kenny Roberts. Vrhunec zvezdništva je motociklistično dirkanje doseglo z Valentinom Rossijem, ki je poosebljal vse, kar ljudje želijo od zvezdnika – poleg talenta, hitrosti in zmag predvsem karizmo, zabavnost in občutek za navijače. Marc Marquez kljub le enemu naslovu svetovnega prvaka manj ni uspel povsem zamenjati Doktorja, vprašanje pa je, ali ga bo sploh kdo lahko. Mogoče Pedro Acosta?