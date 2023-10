Pedro Acosta in Augusto Fernandez združujeta moči v elitnem razredu motoGP

Pol Espargaro , dosedanji dirkač ekipe, bo naslednjo leto zasedel eno ključnih vlog pri projektu Pierer Mobility Motorsport . Skupna sporazumna odločitev, ki bo poskrbela za kratkoročno in dolgoročno prihodnost podjetja v motoGP, so pojasnili v ekipi. Espargaro naj bi prevzel tudi vlogo mentorja in trenerja KTM-ovih voznikov, zlasti pri svetovanju in pomoči mladim motociklistom v ekipi GASGAS.

Pit Beirer, direktor ekipe GASGAS: "Za nami so pomembne in težke odločitve, ki smo jih morali sprejeti. Fernandez se je v svoji prvi sezoni elitnega razreda odrezal odlično, prepričani pa smo, da bo še naprej samo napredoval. Acosta je zelo poseben talent, osvojil je že veliko. Leto 2024 bo namenjeno temu, da se bo naučil narediti naslednji večji korak. Polu se želim zahvaliti za vse, kar je naredil in kar še vedno počne za nas. Je super trden in super odločen človek, zato želim računati nanj, kot na pomemben del naše strukture. Njegova odprtost in proaktivnost si zaslužita moje globoko spoštovanje. To, da nam je v takšni situaciji prišel nasproti, ponudil roko, kaže, kako velika oseba je. Prikazuje tudi njegovo strast do tega športa in njegove zamisli za prihodnost. Pred nami je zagotovo razburljivo leto."