Pedro Acosta: Ostati moram na trdnih tleh

Že na uvodnih dveh dirkah nove sezone razreda motoGP je postalo jasno, da se novinec Pedro Acosta odlično znajde med dirkaško elito. 19-letni dirkač Gas gasa je na zadnji dirki v Portimau za šalo prehiteval večkratne svetovne prvake in postal najmlajši dirkač, ki mu je uspelo stopiti na zmagovalni oder razreda motoGP. A španski najstnik miri evforijo med navijači in pravi, da se mora še veliko naučiti, saj je v sodobnem dirkanju izjemno težko priti do zmage.