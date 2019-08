Pedrosa: Vrnitev? Ne pride v poštev

Mesto, ki ga bo leta 2020 izpraznil Francoz Johann Zarco, so želeli pri ekipi KTM zapolniti s starim znancem prvenstva motoGP Danijem Pedrosom, ki se je po koncu pretekle sezone dirkaško upokojil. Avstrijci v zadnjem času niso skrivali, da si najbolj želijo izkušenega 33-letnika iz Sabadella. "Najraje bi pri tovarniškem moštvu Red Bull KTM videl dvojec sPolom Espargarojemin Danijem Pedroso," je pred časom izjavil Hubert Trunkenpolz, član uprave KTM in eden ključnih mož, ko gre za sprejemanje pomembnih odločitev v avstrijski ekipi. Trikratni svetovni prvak Pedrosa je po selitvi iz vrst Repsol Honde navdušil nove delodajalce s profesionalnim odnosom in odličnim delom v garaži. Pri KTM-ju so dolgo upali, da si bo premislil in vnovič sedel na jeklenega konjička. A si ni. "Ostajam testni voznik ekipe. Odličen posel opravljamo, našel sem se v njem. Če je kdo pomisli, da si bom premislil, si nisem. Uživam v tem kar delam. Moje slovo je dokončno," je madridskemuAS-u zaupal Španec, ki se je uradno upokojil decembra lani. "Paše mi ta bolj sproščen delavnik. Uspel sem se povsem odmakniti od bremena, ki ti jih nalaga pritisk rezultata na vsaki tekmi. Ostajam v ozadju, upam, da bomo z ekipo KTM naredili velike stvari."