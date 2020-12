Pedrosa in Kallio še naprej z moštvom KTM

Gre za zelo izkušena dirkača, 38-letni Mika Kallio in tri leta mlajši Dani Pedrosa imata za seboj kopico dirk in treningov v najmočnejšem motociklističnem razredu. Finec je pri moštvu, takrat še kot dirkač, od leta 2016, Španec pa se je moštvu pridružil po dirkaški upokojitvi leta 2018, v razredu motoGP pa je dirkal kar dolgih 13 let in bil zelo uspešen in sodi med legende razreda motoGP.

"Super je, da lahko nadaljujemo s tem projektom. Pet let je že minilo, odkar smo začeli s to ekipo in ne morem verjeti, kako hitro je minilo. To pomeni tudi neke vrsto nagrado, ko spremljam razvoj motocikla v vseh fazah. Še posebej sem vesel, ker smo v 2020 imeli uspehe, predvsem kar se tiče zmag in stopničk, to je neverjetno. Dobro je videti, da se trdo delo in predanost izkažeta z rezultati. Z moštvom KTM sodelujem 11 let, kar je polovica mojega dirkaškega življenja. KTM je moja druga družina in ponosen sem in privilegiran, da lahko nadaljujemo sodelovanje. Mislim, da letošnji rezultati motivirajo tako ekipo, kot dirkače, k še boljšemu letu 2021 in veselim se nove sezone. Mislim, da sedaj imamo tisto, kar je potrebno v boju za vrh,"je optimističen finski dirkač.

Dirkaška sezona se bo s prvo dirko začela 28. marca, ko je načrtovana dirka za VN Katarja na dirkališču Losail, na programu v letu 2021 je kar 20 dirk.