Pedrosa in Puig na nasprotnih bregovih: 'Upam, da bo nekoč to prebolel'

Alberto Puigin Dani Pedrosasta po vmesni prekinitvi obnovila svoje sodelovanje, ki je nato od leta 2013 trajalo vse do konca zadnje sezone v razredu motoGP. Kljub vzornemu sodelovanju v zadnjih letih pa naj njuni odnosi ne bi bili najboljši, kar so pokazale tudi nedavne Puigove izjave za dnevnik La Vanguardia. Puig, vodja ekipe Repsol Honda, je namreč dejal, da se mu je zdel Pedrosa sploh v zadnjem letu "precej drugačen", in da bi za naslov v motoGP moral "narediti nekatere reči, ki jih ni hotel". Še posebej je izpostavil "večjo željo" pri Pedrosovih sotekmovalcih, ki je po Puigovem mnenju velikokrat pretehtala.

O Pedrosi, ki bo zdaj testni dirkač ekipe KTM, je sicer še dodal, da bi zaradi "izjemne talentiranosti" še lahko nadaljeval z dirkanjem na najvišji ravni. "Tudi z eno roko bi, če bi se malce potrudil, bil med najboljšimi petimi," je menil Puig, ki ni pozabil dodati, da slabi rezultati Pedrose niso prav nič pomagali Marcu Marquezu, ki v ekipi ni imel pravega tekmeca. Veliko bolje naj bi to vlogo v novi sezoni opravljal Jorge Lorenzo, Pedrosa pa se je na Puigove besede ostro odzval na Facebooku.

Želel bi si, da bi mu vse to povedal na štiri oči

"OBŽALUJEM pogled in razočaranje, ki ga Alberto Puig čuti zaradi rezultatov, ki sem jih dosegel. Res pa se mi zdi zanimivo, da hipoma, iz dneva v dan, spreminja mnenje o meni. Upam, da bo nekega dne znal to preboleti,"je bil oster Pedrosa in svoj zapis na Facebooku sklenil z naslednjimi besedami:

"Jaz sem dal vse od sebe, v vsakem trenutku. Da dvomiš o tem, da si nek dirkač želi postati prvak, ne pristoji nekomu, ki je predan temu športu. Hvaležen bi bil, da bi mi vso to nezadovoljstvo, ki ga zdaj izraža do mene, pokazal na štiri oči, saj sva imela za kaj takega letos veliko priložnosti, raje kot to, da je počakal na trenutek, ko me ni več v ekipi. To napeto razpoloženje, ki mu sledi, me niti najmanj ne zanima. Za vse obstaja pravi trenutek. V vsakem primeru pa naj pusti pri miru tiste, ki ne govorimo slabo o njemu ..."