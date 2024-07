Pedrosa: Marquez bi za zmago naredil prav vse, Rossi je 'delal' s srcem

Dani Pedrosa je eden bolj prepoznavnih dirkačev v motociklističnem svetu v zadnjih 10 do 15 letih. Španec – in tu so v oceni enotni vsi – pa ni dosegel oziroma izkoristil svojega potenciala in ni dosegel vsega, kar bi lahko. V sproščenem pogovoru za italijansko Gazzetto Dello Sport je razkril marsikaj zanimivega. Še najbolj se je "lotil" rojaka Marca Marqueza. Ga pač dobro pozna, saj sta šest let dirkala za isto ekipo. Po poletnem premoru se bo motociklistična sezona nadaljevala 4. avgusta v britanskem Silverstonu.

Španec Dani Pedrosa, ki je leta 2018 končal kariero, je leto kasneje začel sodelovati z ekipo KTM, kjer je skrbel za razvoj dirkalnega motocikla avstrijske ekipe. Pedrosa je nato spet sedel na motor v elitnem razredu motoGP.

Dani Pedrosa je trikratni svetovni prvak, vse naslove pa je osvojil v šibkejših razredih. V tovarniški ekipi Honde v svetovnem prvenstvu je bil Pedrosa od leta 2006, v tem času je zbral 31 zmag na dirkah najvišje ravni.

Na dirki v avstrijskem Spielbergu za VN Štajerske 8. avgusta lani je nastopil kot dirkač s povabilom v ekipi KTM. Zdaj 39-letni nekdanji dirkač, ki v višino meri zgolj 158 centimetrov, je v 13 letih v SP zbral 112 nastopov in 31 zmag, zadnjo dirko pred Spielbergom pa je pred tem vozil pred skoraj 1000 dnevi, oktobra 2018 v Valencii, kjer je bil peti. V izčrpnem in odkritem pogovoru za Gazzetto Dello Sport je priljubljeni Španec razkril marsikaj zanimivega, radovednega novinarja pa je najbolj zanimal čas, ki ga je preživel pri Hondi, predvsem pa odnos z Marcom Marquezom. "Tako bom rekel. Od prvega dne, ko sem prišel v Hondino garažo, sem razmišljal zgolj in samo o ekipi. Lastne ambicije sem potisnil v ozadje in želel zgolj pomagati ekipi k dobrim rezultatom," je sprva dejal Pedrosa, ki je pred leti postal najmlajši svetovni prvak v srednjem razredu 250 ccm.

"Ko gre za Marca Marqueza, je bila zadeva od prvega dne povsem drugačna. Takoj je dal vedeti, da so osebni interesi pred moštvenimi," je izstrelil nekdaj zelo popularen dirkač, ki je na stezi večkrat pokazal in dokazal viteštvo.

"Mislim, da je vodstvo Honde takrat naredilo napako, ko mu je od prvega dne dovoljevalo takšno razmišljanje in tudi ravnanje. Sploh ker so takoj postavili pravilo, da bo tisti, ki bo najhitrejši, vodil glavno besedo in se bo ekipa prilagajala bolj ali manj le njemu." Pedrosa v pogovoru za ugledni italijanski rožnati časnik sporoča, da se Marquez v tem času ni prav nič spremenil, kar kažejo njegove odločitve v zadnjem času ...

"V Hondi je stkal pomembne vezi. Predvsem kar se tiče človeške osnove. Vem, da se je pri Hondi veliko delalo na tem, a kot kaže so ga premamili osebni interesi in visoke ambicije, ki jim vedno znova sledi. Odločil se je za vrhunski dirkalnik in to postavil pred čustva, oziroma človeške odnose," je prepričan Pedrosa, ki je, tudi na prošnjo radovednega novinarja milanskega časnika, Marqueza primerjal z Valentinom Rossijem ... "Moje mnenje je, da je Vale precej bolj uporabljal srce in čustva pri svojih odločitvah. Zdi se mi, da je bil dirkaški romantik, Marc pa je predvsem neizprosen tekmovalec. Njegova ambicioznost pa že meji na ...," se je le "zaustavil" Pedrosa.

Dani Pedrosa in Marc Marquez, kos ta bila "manekena" Hionde. FOTO: motoGP icon-expand

Pedrosa: Bil sem šokiran, ko je Marc lani omenjal upokojitev

Še dobro leto nazaj, je osemkratni prvak Marquez celo omenjal možnost konca kariere ... "Milo rečeno sem bil zelo presenečen. Bilo je na Nizozemskem, ko je Marc prvič omenil to možnost. A zdi se mi, da je bolj kot to, zaključeval zgodbo s Hondo in iskal nove možnosti. Njegov selitev v drugo ekipo se je izkazala kot dobra odločitev. Marc je spet konkurenčen za najvišja mesta," je še opazil Pedrosa in za konec pogovora razčlenil in analiziral še nekaj aktualnih razmerij moči v dirkaškem paddocku ...

Dani Pedrosa FOTO: motoGP icon-expand

"Jorge Martin je naredil vse in več in bi si zaslužil sedež pri tovarniškem Ducatiju. Razmišljam, da ni mogel narediti ničesar več. Pa tudi če bi mu uspel še večji čudež, verjetno to ne bi zadostovalo za prihod k rdečim. Mislim, da so se vodilni možje takoj odločili za Marqueza, ko je to postalo realno," je nadaljeval Pedrosa in tudi izpostavil že skorajda "bolno" ambicioznost 30-letnega dirkača iz Cervere. "Ne vem, kakšno orožje je Marquez ubral, da prepriča fante iz Borga Panigaleja, toda roko na srce, uspel mu je veliki met, saj je že v tej sezoni konkurenčen najboljšim. To je kar velik podvig." Perdrosa je prepričan, da prav neomajna ambicioznost Marca Marqueza vodi pri vseh odločitvah. "On bi naredil za zmago prav vse."

Jorge Martin FOTO: Profimedia icon-expand